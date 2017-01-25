劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說

命理師斷言，吳奇隆（右）、劉詩詩（左）工作太忙錄，最快也要2年後才可能生孩子。（香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近天王嫂昆凌被傳懷了第二胎，命理師江柏樂也鐵口直斷她雞年一定會生小孩，除了周董夫婦，做人進度也備受外界關注的還有劉詩詩、吳奇隆，和結婚2年多的高圓圓、趙又廷夫婦，隆詩夫婦合拍《步步驚心》假戲真作，去年3月戀情修成正果，在峇里島舉行浪漫婚禮，不過2人工作忙碌，江柏樂從「風天小畜」卦象指出，他們短期內不會生孩子，最快也要2年後，第一胎是男生機率大。

據《壹週刊》報導，高圓圓和趙又廷這對差5歲的姐弟戀，2014年修成正果，2年多間高圓圓多次返台看婦產科，並積極調養身體，但目前肚皮仍沒動靜，去年9月25日，趙又廷生日時又傳出她有孕，但經紀人只說「順其自然」，江柏樂則以「天山遯」卦象指出：「遯字代表逃跑，顯示女生恐怕婦科方面比較不好，懷孕比較困難，短期內不會生小孩。」認為最快也要明年。

趙又廷（右）、高圓圓（左）夫婦也被卜卦出來，近年應不會生小孩。（資料照，記者王文麟攝）