昆凌錄影2度嘔吐又請長假 江柏樂：應該已懷孕

周杰倫（右）老婆昆凌（左）近來大量減少曝光，也向公司請長假，有孕傳聞不脛而走。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲天王嫂昆凌曾透露想在25歲前達成3個小孩的目標，不料卻患輕微的「多囊性卵巢症候群」，懷孕很可能受影響，不過有圈內人透露，她去年底開始向公司請長假，且減少曝光，即使有媒體邀約在她開的咖啡廳訪問，她都以放假為由拒絕，只用文字回覆，「有孕」傳聞不脛而走，而命理師江柏樂則鐵口直斷說：「她可能已經懷孕了喔，雞年一定會生小孩！」透露可能礙於習俗，未滿3個月所以還未公開。

命理師江柏樂鐵口直斷，認為昆凌應該已懷孕，且男孩機率高，應是礙於習俗還不能說。（翻攝自臉書）

據《壹週刊》報導，昆凌2015年7月生下愛女「Hathaway」，產後2個月就火速恢復並復工，去年8月出席中國購物網站時，就透露近期最大目標是第二胎，同年12月錄節目時，2度衝出現場嘔吐，讓人起疑是否為害喜症狀，但經紀人表示她是吃中藥反胃，尚未懷孕，不過，工作告一段落後她便開始請長假，外界問起經紀人就簡單一句：「昆凌這段時間休息」帶過，未多做解釋。

命理師江柏樂用《易經》為「昆倫」二胎卜卦，得到「天雷无妄」卦象，顯示男孩機率高，且夫妻倆至少會生3、4個小孩，以後家裡會非常熱鬧， 而另名命理師謝沅瑾則從姓名學及出生年月日分析，認為周董命格「子」緣較薄弱，因此第二胎可能還是女孩，對此，昆凌經紀人表示：「工作有預定的排程，去年她就已預訂好今年的休假時間，不是因為懷孕推掉工作。」