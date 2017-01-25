限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

昆凌錄影2度嘔吐又請長假 江柏樂：應該已懷孕

2017/01/25 08:08

周杰倫（右）老婆昆凌（左）近來大量減少曝光，也向公司請長假，有孕傳聞不脛而走。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲天王嫂昆凌曾透露想在25歲前達成3個小孩的目標，不料卻患輕微的「多囊性卵巢症候群」，懷孕很可能受影響，不過有圈內人透露，她去年底開始向公司請長假，且減少曝光，即使有媒體邀約在她開的咖啡廳訪問，她都以放假為由拒絕，只用文字回覆，「有孕」傳聞不脛而走，而命理師江柏樂則鐵口直斷說：「她可能已經懷孕了喔，雞年一定會生小孩！」透露可能礙於習俗，未滿3個月所以還未公開。

命理師江柏樂鐵口直斷，認為昆凌應該已懷孕，且男孩機率高，應是礙於習俗還不能說。（翻攝自臉書）

據《壹週刊》報導，昆凌2015年7月生下愛女「Hathaway」，產後2個月就火速恢復並復工，去年8月出席中國購物網站時，就透露近期最大目標是第二胎，同年12月錄節目時，2度衝出現場嘔吐，讓人起疑是否為害喜症狀，但經紀人表示她是吃中藥反胃，尚未懷孕，不過，工作告一段落後她便開始請長假，外界問起經紀人就簡單一句：「昆凌這段時間休息」帶過，未多做解釋。

命理師江柏樂用《易經》為「昆倫」二胎卜卦，得到「天雷无妄」卦象，顯示男孩機率高，且夫妻倆至少會生3、4個小孩，以後家裡會非常熱鬧， 而另名命理師謝沅瑾則從姓名學及出生年月日分析，認為周董命格「子」緣較薄弱，因此第二胎可能還是女孩，對此，昆凌經紀人表示：「工作有預定的排程，去年她就已預訂好今年的休假時間，不是因為懷孕推掉工作。」

相關新聞

推薦新聞
隱瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後復出 隱瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後復出
2017/01/25 06:28
墜馬蒸發4億 華仔苦靠尿袋噓噓 墜馬蒸發4億 華仔苦靠尿袋噓噓
2017/01/25 06:43
洪曉蕾被爆密戀50歲新歡 前夫王世均：幸福是自找的 洪曉蕾被爆密戀50歲新歡 前夫王世均：幸福是自找的
2017/01/25 07:40
又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包 又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包
2017/01/25 08:36
范逸臣同框田中千繪零互動 海角幫力挺魏德聖 兩人刻意避嫌 范逸臣同框田中千繪零互動 海角幫力挺魏德聖 兩人刻意避嫌
2017/01/25 06:00
奧斯卡影后 艾瑪史東與梅姨再度交手 奧斯卡影后 艾瑪史東與梅姨再度交手
2017/01/24 23:28
昆凌錄影2度嘔吐又請長假 江柏樂：應該已懷孕 昆凌錄影2度嘔吐又請長假 江柏樂：應該已懷孕
2017/01/25 08:08
復合卡關主因 小彬彬控妻「她要我媽搬出去」 復合卡關主因 小彬彬控妻「她要我媽搬出去」
2017/01/25 07:20
陳漢典化身杯緣子笑翻 曹西平讓束腹變夢幻逸品 陳漢典化身杯緣子笑翻 曹西平讓束腹變夢幻逸品
2017/01/24 23:32
（專訪）段信軍被指台獨 亮傢伙嗆爆強國網軍 （專訪）段信軍被指台獨 亮傢伙嗆爆強國網軍
2017/01/25 08:32
雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於... 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
2017/01/25 08:03
45歲李英愛凍齡靠這招 苦學山水畫扮師任堂 45歲李英愛凍齡靠這招 苦學山水畫扮師任堂
2017/01/25 07:31
單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」 單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」
2017/01/25 08:23
民視尾牙嘉年華 百桌盛宴大獎88888 民視尾牙嘉年華 百桌盛宴大獎88888
2017/01/25 06:00
被爆英國學歷造假 謝哲青秀證書自清 被爆英國學歷造假 謝哲青秀證書自清
2017/01/25 06:00
松雪泰子1人分飾2角 為《古都》苦練茶道 松雪泰子1人分飾2角 為《古都》苦練茶道
2017/01/25 08:14
奧斯卡入圍名單糗出包！湯姆漢克空歡喜一場 奧斯卡入圍名單糗出包！湯姆漢克空歡喜一場
2017/01/25 09:00
張小筑校園主持處女秀 學生熱情忘記寒流 張小筑校園主持處女秀 學生熱情忘記寒流
2017/01/25 07:21
RM逆轉不停播 金鐘國6人繼續跑 RM逆轉不停播 金鐘國6人繼續跑
2017/01/25 06:00
李英愛凍齡復出 宋承憲合作女神狂NG 李英愛凍齡復出 宋承憲合作女神狂NG
2017/01/25 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.