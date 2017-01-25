年收10幾萬疑帳目不清 晨翔提告求解約
2017/01/25 07:47
〔娛樂頻道／綜合報導〕「SpeXial」成軍4年，成員中的連晨翔有人氣王封號，去年10月傳出他遭其他成員排擠，讓他決定好好休息，停工當兵，今又傳出疑似因經紀公司帳目不清楚，讓晨翔爸爸決定按鈴提告。
《壹週刊》報導，晨翔友人透露，晨翔加入團體3年多，1年收入只有十幾萬元，直到去年以個人身分接各種代言，年薪才勉強近百萬，因此晨翔爸爸向晨翔所屬經紀公司「可米」要求提供每月財務資料，但可米卻多次推託延遲，晨翔爸只好請律師查閱活動合約，可米又以「保密條款」拒絕提供，就連少數可兌的帳目，也不清不楚，讓晨翔爸決定按鈴提告欲與可米解約，對此，可米國際影視總監陳盈紡表示：「沒聽說。」
SpeXial成員眾多，酬勞越分越少。（資料照，記者潘少棠攝）
另外，報導還指出，SpeXial只要是出國為戲劇宣傳，機票、住宿的費用都需團員支付，就連在中國接了一日店長活動，收入也被可米經紀公司轉為粉絲見面會成本，並表示：「若見面會票房扣掉成本有盈餘，才會給分紅」，不料見面會場場塞爆，團員們卻沒拿到一毛錢，讓眾人相當傻眼。
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