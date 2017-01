(影音)奧斯卡入圍出爐!「拉拉鍊」大贏家 台灣沾光《沈默》入圍

第89屆奧斯卡入圍名單昨公布,台灣時間2月27日HBO頻道將全程轉播。(HBO提供)

〔記者盧家豪/綜合報導〕第89屆奧斯卡獎昨天公布入圍名單公布,請到去年的影后布麗拉森、好萊塢影星珍妮佛哈德森、艾曼紐爾盧貝茲基、傑森瑞特曼以及日本影星渡邊謙等人一同揭曉24項入圍名單,昨也是奧斯卡首度透過線上串流直播。

入圍名單出爐,月初橫掃金球獎、入圍7項全得的《樂來越愛你》,在奧斯卡也氣勢逼人,入圍14項不但是大贏家,追平當年《彗星美人》、《鐵達尼號》的入圍紀錄。由布萊德彼特監製的《月光下的藍色男孩》、艾美亞當斯主演的《異星入境》,各獲8項提名緊追在後。

另外,剛來台宣傳的馬丁史柯西斯,台灣取景的《沈默》,則獲最佳攝影提名;「台灣之光」李安的《比利.林恩的中場戰事》仍未獲提名。

奧斯卡獎入圍完整名單:

★最佳影片

《異星入境》

《藩籬》

《赴湯蹈火》

《鋼鐵英雄》

《關鍵少數》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《海邊的曼徹斯特》

《月光下的藍色男孩》

★最佳導演

《異星入境》丹尼斯維勒納夫

《鋼鐵英雄》梅爾吉勃遜

《樂來越愛你》達米恩查澤雷

《海邊的曼徹斯特》肯尼斯洛勒根

《月光下的藍色男孩》巴里傑金斯

★最佳女主角

《第一夫人的秘密》娜塔莉波曼

《她的危險遊戲》伊莎貝雨蓓

《樂來越愛你》艾瑪史東

《走音天后》梅莉史翠普

《愛侶》蘿絲奈格

★最佳男主角

《海邊的曼徹斯特》凱西艾佛列克

《鋼鐵英雄》安德魯加菲爾德

《樂來越愛你》萊恩葛斯林

《驚奇隊長》維果莫天森

《藩籬》丹佐華盛頓

★最佳女配角

《藩籬》薇歐拉戴維斯

《月光下的藍色男孩》娜歐蜜哈里斯

《漫漫回家路》妮可基嫚

《關鍵少數》奧塔薇亞史班森

《海邊的曼徹斯特》蜜雪兒威廉斯

★最佳男配角

《月光下的藍色男孩》馬赫沙拉阿里

《赴湯蹈火》傑夫布里吉

《海邊的曼徹斯特》路卡斯哈吉

《漫漫回家路》戴夫帕托

《夜行動物》麥可雪儂

★最佳攝影

《樂來越愛你》

《沈默》

《異星入境》

《月光下的藍色男孩》

《漫漫回家路》

★最佳外語片

丹麥《拆彈少年》

瑞典《明天別再來敲門》

伊朗 《新居風暴》

澳洲《塔納島之戀》

德國《顛父人生》

★最佳紀錄片

《Fire at Sea》

《I Am Not Your Negro》

《Life, Animated》

《O.J.: Made in America》

《The 13th》

★最佳紀錄短片

《4.1 Miles》

《Extremis》

《Joe`s Violin》

《Watani: My Homeland》

《The White Helmets》

★最佳配樂

《第一夫人的秘密》Micachu

《樂來越愛你》Justin Hurwitz

《漫漫回家路》Dustin O'Halloran, Hauschka

《月光下的藍色男孩》Nicholas Britell

《星際過客》Thomas Newman

★最佳歌曲

《樂來越愛你》《Audition》

《魔髮精靈》《Can`t Stop the Feeling!》

《樂來越愛你》《City of Stars》

《吉姆:詹姆斯弗雷傳》《The Empty Chair》

《海洋奇緣》《How Far I'll Go》

★最佳音效

《異星入境》

《怒火地平線》

《鋼鐵英雄》

《樂來越愛你》

《薩利機長》

★最佳混音

《異星入境》

《鋼鐵英雄》

《樂來越愛你》

《星際大戰外傳:俠盜一號》

《十三小時:班加西的秘密士兵 》

★最佳美術設計

《異星入境》

《怪獸與它們的產地》

《凱薩萬歲!》

《樂來越愛你》

《星際過客》

★最佳服裝設計

《同盟鶼鰈》Joanna Johnston

《怪獸與他們的產地》Colleen Atwood

《走音天后》Consolata Boyle

《第一夫人的秘密》Madeline Fontaine

《樂來越愛你》Mary Zophres

★最佳原創劇本

《赴湯蹈火》Taylor Sheridan

《樂來越愛你》達米恩查澤雷

《單身動物園》Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou

《海邊的曼徹斯特》Kenneth Lonergan

《二十世紀女人》Mike Mills

★最佳改編劇本

《異星入境》Eric Heisserer

《藩籬》August Wilson

《關鍵少數》Allison Schroeder, Theodore Melfi

《漫漫回家路》Luke Davies

《月光下的藍色男孩》巴里傑金斯, Tarell Alvin McRaney

★最佳剪輯

《異星入境》Joe Walker

《鋼鐵英雄》John Gilbert

《赴湯蹈火》Jake Roberts

《樂來越愛你》Tom Cross

《月光下的藍色男孩》Joi McMillon, Nat Sanders

★最佳視覺效果

《怒火地平線》

《奇異博士》

《與森林共舞》

《酷寶:魔弦傳說》

《星際大戰外傳:俠盜一號》

★最佳梳化

《明天別再來敲門》

《星際爭霸戰:浩瀚無垠》

《自殺突擊隊》

★最佳動畫長片

《酷寶:魔弦傳說》

《海洋奇緣》

《酷瓜人生》

《紅龜》

《動物方城市》

★最佳動畫短片

《Blind Vaysha》

《Borrowed Time》

《Pear Cider and Cigarettes》

《Pearl》

《Piper》

本屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間2月27日早上9點30分舉行,由知名脫口秀主持人吉米金莫獨挑大樑主持,HBO將轉播。

