（影音）奧斯卡入圍出爐！「拉拉鍊」大贏家 台灣沾光《沈默》入圍
第89屆奧斯卡入圍名單昨公布，台灣時間2月27日HBO頻道將全程轉播。（HBO提供）
〔記者盧家豪／綜合報導〕第89屆奧斯卡獎昨天公布入圍名單公布，請到去年的影后布麗拉森、好萊塢影星珍妮佛哈德森、艾曼紐爾盧貝茲基、傑森瑞特曼以及日本影星渡邊謙等人一同揭曉24項入圍名單，昨也是奧斯卡首度透過線上串流直播。
入圍名單出爐，月初橫掃金球獎、入圍7項全得的《樂來越愛你》，在奧斯卡也氣勢逼人，入圍14項不但是大贏家，追平當年《彗星美人》、《鐵達尼號》的入圍紀錄。由布萊德彼特監製的《月光下的藍色男孩》、艾美亞當斯主演的《異星入境》，各獲8項提名緊追在後。
另外，剛來台宣傳的馬丁史柯西斯，台灣取景的《沈默》，則獲最佳攝影提名；「台灣之光」李安的《比利．林恩的中場戰事》仍未獲提名。
奧斯卡獎入圍完整名單：
★最佳影片
《異星入境》
《藩籬》
《赴湯蹈火》
《鋼鐵英雄》
《關鍵少數》
《樂來越愛你》
《漫漫回家路》
《海邊的曼徹斯特》
《月光下的藍色男孩》
★最佳導演
《異星入境》丹尼斯維勒納夫
《鋼鐵英雄》梅爾吉勃遜
《樂來越愛你》達米恩查澤雷
《海邊的曼徹斯特》肯尼斯洛勒根
《月光下的藍色男孩》巴里傑金斯
★最佳女主角
《第一夫人的秘密》娜塔莉波曼
《她的危險遊戲》伊莎貝雨蓓
《樂來越愛你》艾瑪史東
《走音天后》梅莉史翠普
《愛侶》蘿絲奈格
★最佳男主角
《海邊的曼徹斯特》凱西艾佛列克
《鋼鐵英雄》安德魯加菲爾德
《樂來越愛你》萊恩葛斯林
《驚奇隊長》維果莫天森
《藩籬》丹佐華盛頓
★最佳女配角
《藩籬》薇歐拉戴維斯
《月光下的藍色男孩》娜歐蜜哈里斯
《漫漫回家路》妮可基嫚
《關鍵少數》奧塔薇亞史班森
《海邊的曼徹斯特》蜜雪兒威廉斯
★最佳男配角
《月光下的藍色男孩》馬赫沙拉阿里
《赴湯蹈火》傑夫布里吉
《海邊的曼徹斯特》路卡斯哈吉
《漫漫回家路》戴夫帕托
《夜行動物》麥可雪儂
★最佳攝影
《樂來越愛你》
《沈默》
《異星入境》
《月光下的藍色男孩》
《漫漫回家路》
★最佳外語片
丹麥《拆彈少年》
瑞典《明天別再來敲門》
伊朗 《新居風暴》
澳洲《塔納島之戀》
德國《顛父人生》
★最佳紀錄片
《Fire at Sea》
《I Am Not Your Negro》
《Life, Animated》
《O.J.: Made in America》
《The 13th》
★最佳紀錄短片
《4.1 Miles》
《Extremis》
《Joe`s Violin》
《Watani: My Homeland》
《The White Helmets》
★最佳配樂
《第一夫人的秘密》Micachu
《樂來越愛你》Justin Hurwitz
《漫漫回家路》Dustin O'Halloran, Hauschka
《月光下的藍色男孩》Nicholas Britell
《星際過客》Thomas Newman
★最佳歌曲
《樂來越愛你》《Audition》
《魔髮精靈》《Can`t Stop the Feeling!》
《樂來越愛你》《City of Stars》
《吉姆：詹姆斯弗雷傳》《The Empty Chair》
《海洋奇緣》《How Far I'll Go》
★最佳音效
《異星入境》
《怒火地平線》
《鋼鐵英雄》
《樂來越愛你》
《薩利機長》
★最佳混音
《異星入境》
《鋼鐵英雄》
《樂來越愛你》
《星際大戰外傳：俠盜一號》
《十三小時：班加西的秘密士兵 》
★最佳美術設計
《異星入境》
《怪獸與它們的產地》
《凱薩萬歲！》
《樂來越愛你》
《星際過客》
★最佳服裝設計
《同盟鶼鰈》Joanna Johnston
《怪獸與他們的產地》Colleen Atwood
《走音天后》Consolata Boyle
《第一夫人的秘密》Madeline Fontaine
《樂來越愛你》Mary Zophres
★最佳原創劇本
《赴湯蹈火》Taylor Sheridan
《樂來越愛你》達米恩查澤雷
《單身動物園》Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou
《海邊的曼徹斯特》Kenneth Lonergan
《二十世紀女人》Mike Mills
★最佳改編劇本
《異星入境》Eric Heisserer
《藩籬》August Wilson
《關鍵少數》Allison Schroeder, Theodore Melfi
《漫漫回家路》Luke Davies
《月光下的藍色男孩》巴里傑金斯, Tarell Alvin McRaney
★最佳剪輯
《異星入境》Joe Walker
《鋼鐵英雄》John Gilbert
《赴湯蹈火》Jake Roberts
《樂來越愛你》Tom Cross
《月光下的藍色男孩》Joi McMillon, Nat Sanders
★最佳視覺效果
《怒火地平線》
《奇異博士》
《與森林共舞》
《酷寶：魔弦傳說》
《星際大戰外傳：俠盜一號》
★最佳梳化
《明天別再來敲門》
《星際爭霸戰：浩瀚無垠》
《自殺突擊隊》
★最佳動畫長片
《酷寶：魔弦傳說》
《海洋奇緣》
《酷瓜人生》
《紅龜》
《動物方城市》
★最佳動畫短片
《Blind Vaysha》
《Borrowed Time》
《Pear Cider and Cigarettes》
《Pearl》
《Piper》
本屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間2月27日早上9點30分舉行，由知名脫口秀主持人吉米金莫獨挑大樑主持，HBO將轉播。
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