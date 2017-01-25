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45歲李英愛凍齡靠這招 苦學山水畫扮師任堂

2017/01/25 07:31

李英愛在新劇《師任堂》飾演朝鮮時期有名的女藝術家師任堂，拍攝前特地先學了一個月的山水畫揣摩角色。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者陳立妍／首爾報導〕45歲的南韓「氧氣美女」李英愛自古裝劇《大長今》後，暌違14年推出新劇《師任堂》，該劇於去年宣布殺青，採先拍後播模式於明起全球同步播出，昨下午她身穿黑底印花洋裝亮麗出席記者會，時隔12年復出拍戲，「凍齡」美貌依舊。被問到維持美貌的秘訣，她開玩笑自嘲：「近看就不一樣了，我怎麼比得上吳允兒！」並透露為了記者會在前天緊急「減肥」，笑說和一雙兒女平凡的生活，轉變為演員時又過得很有趣，不知道是不是就是她維持美貌的關鍵。

李英愛為了拍攝《師任堂》，比照過去拍攝《大長今》前，先學習1個月的宮廷料理，在拍攝《師任堂》前，同樣苦學了1個月的山水畫，讓導演尹尚浩在現場看了也大讚她「超有氣勢」。不過，婚後淡出螢光幕的李英愛透露，未來依然會以家庭為重，優先扮演好媽媽的角色，如果有機會再繼續演戲的話，希望是能帶給大眾正面影響的角色。

此外，《師任堂》將於明起每周三、四晚上10點半，於愛奇藝台灣站同步跟播，並於八大戲劇台播出。

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