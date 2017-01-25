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癡等Freddy聲援3個月 段信軍主打歌爽升級

2017/01/25 08:56

段信軍不再碰時事，現在潛心於音樂創作。（台灣足跡音樂提供）

〔記者劉衛莉／專訪〕前盤古樂團貝斯手段信軍，前陣子在台灣推出個人最新專輯《寂寞歐羅巴》，馬上遭中國網軍聲討批鬥，指他是台獨支持份子、是「損害國家尊嚴、傷害民族情感的人」，「竟還說我現在是回中國賺錢。」

面對中國網軍追殺，又收到上百條威脅暗殺、辱罵的私信，就算想感性談音樂的段信軍，也被激出漢子的火氣，直接在微博亮出各種刀劍，向挑釁者撂話：「如有好事之徒，盡可以身來戰。」揚言奉陪到底，並強調：「為何我要挑戰，因為我想死在明處，為何我要亮出刀劍，因為我要防身自衛。」

段信軍海外流亡10年後，想斷開過往，聲稱對政治及各種意識形態實無興致，不想再問時事，「那時樂團靈魂是敖博、歌詞思想都是敖博，不是我的。」現在他做自己想做的音樂，單純的用音樂說人生故事，「我不是靠這個（賣專輯）生活的，以前做樂手，就沒靠這發財，不要說掙錢了。」

段信軍花了快3年，才又發行最新個人專輯《寂寞歐羅巴》。（段信軍提供）

因身分敏感，段信軍的專輯沒辦法在中國正式發行，也不能站上中國的音樂節活動開唱，不過透過網路、私人唱片行，才1個多月《寂寞歐羅巴》在中國就賣了幾百張。不過他對銷量看得不重，「做專輯都是貼錢的，花很多錢、很多時間製作」；也因為對生活沒有太大慾望，他可以自在的享受簡單的福氣。

專輯《寂寞歐羅巴》搶先主打的《三套車》，是他送給在盤古共事的兄弟敖博的創作，向過往致敬，台灣朋友閃靈主唱Freddy即使國事纏身，仍抽空相挺，為《三套車》幫腔，雖然苦等了3個多月才取得Freddy獻聲，卻讓段信軍大為振奮，「Freddy的加入，音樂的震撼、力度、張力大了很多，把整首歌都提昇了。」

段信軍（左）主打歌《三套車》，邀來閃靈主唱Freddy幫腔（右）。（段信軍提供）

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