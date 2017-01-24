陳漢典化身杯緣子笑翻 曹西平讓束腹變夢幻逸品

《綜藝大熱門》規劃「2016年度十大經典表演」，陳漢典現場模仿「杯緣子」，並且與作者田中克己合照。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立都會台《綜藝大熱門》規劃「2016年度十大經典表演」，將於1/25-1/26兩天播出，脫穎而出的內容將有升級版的演出，其中模仿「杯緣子」名列前茅的陳漢典，現場穿招牌的藍色裙裝，搭配兩個側邊馬尾辮，露出粗壯小腿現身，讓所有人笑翻，他還在經典大杯子上又爬又勾，不但展現臂力又賣弄性感，讓到場的「杯緣子」作者田中克己大讚精彩。

《綜藝大熱門》規劃「2016年度十大經典表演」，陳漢典現場模仿「杯緣子」。（三立提供） 《綜藝大熱門》規劃「2016年度十大經典表演」，陳漢典現場模仿「杯緣子」。（三立提供）

《綜藝大熱門》每年超過上百個精彩表演，因此特別精選2016年18個高收視及點擊率破百萬的演出進行網友票選，參與人次高達85萬，脫穎而出的十大表演，將在節目中進行加強版2.0演出。

曹西平的「舒服的束腹1.0」也是獲得許多觀眾青睞，他表示：「很開心這個年紀還能跟一群年輕的小朋友入圍。」先前曹西平穿著束腹大跳熱舞，搭配幽默歌詞，讓大家印象深刻，這次將1.0版升級為2.0，他說：「絕對更精彩，自己排練時候還扭到手。」而「舒服的束腹2.0」加入LED光束，將束腹變成耀眼的搶手搭配單品，曹西平更與舞者大甩螢光棍，在一片黑暗中更顯光彩炫目。

《綜藝大熱門》規劃「2016年度十大經典表演」，陳漢典模仿「杯緣子」，還依偎在吳宗憲身旁。（三立提供） 《綜藝大熱門》規劃「2016年度十大經典表演」，曹西平帶來「舒服的束腹2.0」。（三立提供）

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