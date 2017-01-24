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陳建州拒唱范范「這首歌 」 竟是寫給「前男友」

2017/01/24 23:05

陳建州（右）和范瑋琪（左）結婚多年，育有一對可愛的雙胞胎。（翻攝自陳建州臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「范范」范瑋琪和「黑人」陳建州愛情長跑10年才步入禮堂，育有一對可愛的雙胞胎兄弟「飛飛翔翔」，一家四口幸福洋溢，夫妻倆也時常在臉書分享家庭生活，兩人結婚多年仍維持甜蜜感情，飾演一圈人人稱羨的夫妻檔。日前，陳建州卻在節目上爆料，最受不了范范「這件事」，更放話拒唱范范的《到不了》。

陳建州開玩笑地表示最受不了范范「這件事」。（擷取自YouTube）

陳建州近日上好友王宏恩的網路節目《WebTVAsia 網羅大明星》，一起在車上開心唱歌。主持人羅文裕表示，非常羨慕黑人娶到范范這麼漂亮的女神，又會唱歌、創作，還是一位好媽媽，沒想到黑人竟回應，「可是我一直不喜歡范范一件事，就是她長久以來一直因為我的『外表』跟我在一起」話一說完自己都不好意思大笑。

陳建州透露范瑋琪的《到不了》，是寫給前男友的歌。（擷取自YouTube）

之後，黑人和王宏恩、羅文裕則一起唱范范的成名曲《黑白配》、《旅程》，未料，羅文裕彈吉他彈到《到不了》的前奏時，黑人一秒拒唱這首歌，原來是因為這是范范寫給「前男友」的歌。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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