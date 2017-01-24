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林道遠慘被分手 老婆不爽「他眼裡只有吃」

2017/01/24 23:02

林道遠（左）和老婆張靜婷（右）曾短暫分手，因為張靜婷覺得林道遠眼中只有吃飯。（翻攝自林道遠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《超級星光大道》出道的林道遠，靦腆可愛的模樣，受到不少媽媽粉絲歡迎，他近年來轉型成演員，尤其在《新兵日記》中表現出色，人氣越來越高。他去年和女友張靜婷結婚後生下1子，常常在臉書分享和家人相處的溫馨喜悅，生活非常幸福。不過今天靜婷在節目上爆料，原來2人曾短暫分手，只因為「林道遠眼裡只有吃」，讓張靜婷覺得被男友忽略。

林道遠（左）和張靜婷（右）結婚後生下一子，生活相當美滿。（翻攝自林道遠臉書）

日前林道遠和老婆上節目時，張靜婷說之前有好長一陣子，林道遠每天下午都會打電話給她，關心她有沒有吃飯，雖然這個舉動看似貼心，但張靜婷說她明明就跟林道遠說過下班時間，明明才剛下班卻被問「吃飯沒」，讓張靜婷灰心認為林道遠根本就不再呼她，氣得直呼：「他眼裡根本沒有我，只有吃！」也這樣短暫分手了一陣子。

林道遠（右）在節目上感興表示，和張靜婷（左）結婚後，讓彼此的人生更加完整。（翻攝自林道遠臉書）

不過張靜婷說，林道遠非常孝順，而且非常貼心，張靜婷回憶有一次她感冒，林道遠特地從台北開車到南投，只為了送送熱可可和感冒藥給她，讓張靜婷非常感動，最後兩人修成正果，在婚姻裡更加幸福，林道遠甜蜜表示，因為這個婚姻，讓他們的人生變得更完整。

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