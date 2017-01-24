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女兒拒絕跟朋友換玩具 艾莉絲只靠一句話搞定！

2017/01/24 23:01

艾莉絲常常在臉書分享和女兒在法國的生活。（翻攝自艾莉絲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人艾莉絲目前帶著女兒「梨梨」遠居法國，梨梨也在法國上幼稚園，融入當地生活。雖然剛到法國時，梨梨曾發生被霸凌等不愉快的事，但艾莉絲都會機會教育，讓網友看了好佩服。日前梨梨到朋友家玩，朋友看到她的高跟鞋好漂亮，希望可以用玩具跟她交換一天，卻遭梨梨拒絕，艾莉絲見狀後機智化解場面，讓2個孩子「交易」成功！

日前梨梨在公園遭丟沙霸凌，艾莉絲也和對方家長起衝突。（翻攝自艾莉絲臉書）

艾莉絲表示，梨梨第一次到朋友家玩，興奮的表示要帶高跟鞋去，過程中也大方借給對方玩，最後對方提議用粉紅寶劍跟梨梨交換高跟鞋一天，卻被梨梨拒絕，導致2個小朋友吵架。艾莉絲雖然想順著梨梨，但認為「朋友應該互相」，於是反問梨梨：「如果用芭比娃娃來交換高跟鞋好嗎？」梨梨高興的答應，最後跟朋友和好變回閨蜜。

梨梨和朋友在艾莉絲的機會教育下完成「交易」。（翻攝自艾莉絲臉書）

艾莉絲事後在臉書分享這件事，並坦言自己學到了一課，「很多事情的衝突都來自於供需不平衡，你給我的和我想要的不同，得不到雙方的共識」，獲得網友一面倒的支持，不少同樣身為媽咪的網友心有戚戚焉表示「父母都是跟著孩子一起成長」，也大讚艾莉絲的做法。

艾莉絲全文。（翻攝自艾莉絲臉書）

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