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錯失五月天主唱機會 廖人帥超後悔當年拒絕

2017/01/24 22:18

廖人帥在臉書透露，當年曾有機會當五月天的臨時主唱。（合成圖，翻攝自阿信、廖人帥臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Leo」廖人帥曾是搞怪團體「CIRCUS」的成員，還創立潮牌服飾「OUTERSPACE」，已是年營業額破千萬的品牌CEO。但事實上廖人帥還有另一個身份，就是MV導演，出道前更曾當過五月天的紀錄片攝影師。近日，廖人帥在臉書透露，19歲時曾經錯過當五月天主唱的機會。

廖人帥19歲時是五月天記錄片的攝影師。（翻攝自阿信臉書）

廖人帥透露，19歲時擔任過五月天紀錄片的攝影師，那時的任務就是跟著每一個團員紀錄他們的一舉一動，就怕錯過任何一個精采畫面，只要團員醒著他就要繃緊神經拍攝，「最早起的我要跟到，最晚睡的我也要跟到」加上交通往返時間，一天只能睡2到4小時，十分辛苦。

廖人帥是知名MV導演，還有自己的潮流服飾。（翻攝自廖人帥臉書）

沒想到有一次練團，主唱阿信大遲到，其他團員們便問廖人帥，「你不是說你歌詞都會背，還是你代唱一下」讓他感到超興奮，突然覺得這幾天熬夜都值得了，「心中當然超級想握住那隻至高無上的麥克風，BUT！我沒種！」他竟然脫口「白癡喔！我要拍片！」就讓他錯失當「五月天主唱」的機會，讓他後悔至今，「這輩子最大的遺憾，發生在19歲的夏天，青春殘念 R.I.P」。

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