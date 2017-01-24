男星帶老婆二度蜜月 回飯店視訊「小三」正宮嘆：回不去了

亮哲（左）和老婆（右）到國外度假，心中卻只想著女兒，讓老婆大吃醋。（翻攝自亮哲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕亮哲與老婆日前把2個女兒放在家裡，遠赴紐約浪漫二度蜜月，雖然亮哲嘴上說這是有了小孩後，首度和老婆單獨約會，重拾戀愛時的浪漫感覺，但卻被老婆控訴根本無時無刻都在想著女兒，讓老婆無奈喊：「回不去啦！」

亮哲日前在臉書分享和老婆單獨度蜜月的喜悅，私下卻被老婆爆料幾乎都在想女兒。（翻攝自亮哲臉書）

據《聯合新聞網》報導，亮哲這次預計和老婆在紐約待2個星期，他們租了一間小套房，兩人到各地劇場展開知性之旅，也到知名地標拍照，重溫兩人結婚前的戀愛時光。

亮哲（右）和老婆出國單獨度蜜月，心頭卻一直掛念著女兒（左），讓老婆超吃味直呼「回不去了」。（翻攝自亮哲臉書）

不過這次旅行，亮哲坦言心中五味雜陳，一方面因為得到短暫自由而開心，另一方面卻因為想到女兒獨自留在台灣而相當不捨，他也笑說這次旅行讓感情重回當初戀愛的時光，但是「差別就是談戀愛之餘，還是會被碎碎念」。老婆也搞笑說亮哲完全是「女兒控」，一有空馬上就問「不知道那兩隻有沒有想我」、「我覺得好像少了什麼」，回到飯店還馬上跟女兒視訊聊天，讓她覺得完全被冷落，直呼：「女兒真是地表最強大小三！」