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（影音）范逸臣率海角幫挺魏德聖 與田中千繪零互動

2017/01/24 20:14

《52赫茲我愛你》首映會，范逸臣（左1）。（記者潘少棠攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演魏德聖的音樂喜劇片《52赫茲我愛你》今晚在信義威秀舉行首映，《海角七號》的主演范逸臣、田中千繪在日前被爆出夜宿戀情後，今天首度同台力挺魏德聖新作，但兩人分開走紅毯、合照相隔遙遠，在後台也零互動，似乎為了不搶走焦點而刻意避嫌。

《52赫茲我愛你》首映會，范逸臣（左1）、 田中千繪（右）。（記者潘少棠攝）《52赫茲我愛你》首映會，范逸臣（左1）、 田中千繪（右）。（記者潘少棠攝）

「海角幫」范逸臣、馬念先、民雄、小應等主演群，除了全員在新片中有客串演出，也全員出席首映會催票。范逸臣向觀眾預告，「海角幫」在片中將有壓軸的精彩演出，可別錯過；田中千繪則甜讚：「看完一定會感覺很幸福。」

《52》8名主演小玉、小球、舒米恩、米非、趙詠華、林慶台、張榕容、李千娜也盛裝出席首映，並現場和「海角幫」樂團4人，首度大合唱電影中網友票選最受歡迎的歌曲〈開門關門〉。其中，非歌手出身的張榕容頻頻露出緊張神色、偷瞄小抄，對比其他歌手從容演唱，畫面十分逗趣。

《52赫茲我愛你》首映會，左起趙詠華、林慶台、李千娜、魏德聖、張榕容、范逸臣。（記者潘少棠攝）

不少嘉賓攜家帶眷出席首映，呼應電影充滿愛的氛圍，魏德聖的老婆因有事無法出席，他被大家拱向老婆公開告白，魏德聖笑說：「我愛你是兩個人時說的，不是說給大家聽的。」害羞婉拒，但保證私下會和老婆傳達愛意。《52赫茲我愛你》將於1月26日農曆春節在台上映。

《52赫茲我愛你》首映會，左起小球、小玉。（記者潘少棠攝）《52赫茲我愛你》首映會，左起舒米恩、米非。（記者潘少棠攝）

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