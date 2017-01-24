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混血萌娃想留在台灣 背後原因讓媽媽好感動

2017/01/24 21:01

亞歷山大心疼媽媽在法國一個人忙碌，暖心希望留在台灣。（翻攝自王君萍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞歷媽」王君萍和法籍帥老公結婚後，生下2個可愛的混血男娃，亞歷山大和「肥安」安德里，亞歷媽常常在社群網站上PO出兄弟倆可愛的萌照片，受到廣大網友的關注，擁有相當高的人氣。日前亞歷媽在臉書PO文說，和亞歷山大出去買菜時，亞歷山大突然問媽媽「可以住在台灣嗎」，仔細一問知道背後原因後，讓亞歷媽忍不住感動落淚，網友看了也紛紛大讚亞歷非常懂事。

亞歷媽（左）聽到亞歷山大的暖心要求，非常感動。（翻攝自王君萍臉書）

亞歷媽今天在臉書PO出一段和亞歷山大的對話，亞歷山大和媽媽買完菜後，上車時突然對媽媽開口希望住在台灣，讓亞歷媽聽完很訝異，立刻問他，「怎麼了？你不喜歡住法國嗎」，亞立聽了趕忙解釋，其實台灣跟法國他都很喜歡，只是「在台灣有舅舅阿嬤幫你，在法國你都自己」，不希望媽媽因為太累而生病的貼心舉動，讓亞歷媽瞬間眼眶泛淚。

亞歷山大外型帥氣可愛，年紀小小已經有不少粉絲關注。（翻攝自王君萍臉書）

亞歷媽非常感動亞歷山大這麼貼心，回應：「媽媽確實有時候會很累，但是媽媽很幸運有你，懂得體貼別人。你這樣的行為真的很棒，讓媽媽很感動，也很溫暖，媽媽是你跟阿弟的超人，放心。」貼文出來後，網友看了都感動不已，不只大讚亞歷又帥又貼心，也讚賞亞歷媽機會教育，非常感動。

亞歷媽在臉書貼出和亞歷的對話，亞歷心疼媽媽辛苦，希望留在台灣，讓他感動落淚。（翻攝自王君萍臉書）

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