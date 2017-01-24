宋承憲示愛劉亦菲 邊想她邊拍《師任堂》

李英愛（右）與宋承憲今出席新劇《師任堂》記者會。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者陳立妍／首爾報導〕40歲的南韓歐巴宋承憲前年與中國「神仙姊姊」劉亦菲公開戀情，兩人雖屢次傳出分手，但今天宋承憲在新劇《師任堂》記者會大方對劉亦菲示愛，並爆料女友劉亦菲是李英愛的忠實粉絲，閃度破表。

宋承憲（左起）、李英愛、吳允兒、梁世宗今合體宣傳新劇《師任堂》。（愛奇藝台灣站提供）

兩人雖分隔兩地，但宋承憲表示，「拍戲時她（指劉亦菲）給了我很多鼓勵，雖然不能常常見面，但我抱持著想念的心情，努力完成了這部戲的拍攝」，以實際行動力證兩人感情甜蜜依舊。而他也透露，從沒想過有機會和李英愛搭檔，能和亞洲公認的女神拍戲，讓他當下就決定要一起合作。而李英愛則大讚宋承憲長得真的很帥，演技也很好，掛保證說：「感情戲的部分大家看了一定會很心動」

此外，《師任堂》將於明起每周三、四晚上10點半於愛奇藝台灣站同步跟播，並於八大戲劇台播出。

台灣粉絲準備2000個的煤炭為宋承憲的新劇《師任堂》應援。（記者陳立妍攝） 台灣粉絲準備30公斤的米為宋承憲的新劇《師任堂》應援。（記者陳立妍攝）