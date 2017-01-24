Dara一句話撇清和GD緋聞 YG員工：鎖頭術笑噴全場

GD（右）和Dara同屬經紀公司「YG娛樂」，2人從練習生時期就是好友。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」隊長G-Dragon之前因在慶功宴完後，摟著師妹「2NE1」成員Dara走出餐廳，被傳兩人秘密戀愛ing，雖然經紀公司「YG娛樂」很快出面否認，但有不少網友還是認為兩人真的在戀愛。Dara日前上節目，親自回應兩人的「戀愛說」，直率且俐落地澄清緋聞。

GD（右）日前走出慶功宴會場，一把將Dara摟入懷中，引發戀愛說頻傳。（翻攝自網路）

據《韓星網》報導，Dara上綜藝《說話之路》被主持人哈哈恭喜和GD戀愛一事，讓原本個性大喇喇的她大方解釋當天的情況，她笑稱因為慶功宴外面聚集太多粉絲，原本就十分要好的人，想要以特別的方式快閃離去，「我們就決定用那種『概念』走出去，沒想到會因此出了那麼多新聞。」讓她對於小玩笑卻變成這樣的發展感到有些無奈，話鋒一轉她笑著分享公司其他人看到這個畫面的反應，「志龍施展了鎖頭術啊！」讓全場爆笑。最後Dara更直接表示不會和同公司的人戀愛，簡單地再次否認緋聞。

Dara上節目親自談起和GD的緋聞。（翻攝自JTBC）