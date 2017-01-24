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首爾直擊！李英愛自爆《師任堂》愛宋承憲惹老公兒子吃飛醋

2017/01/24 17:57

李英愛（右）與宋承憲今出席新劇《師任堂》記者會。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者陳立妍／首爾報導〕韓星李英愛、宋承憲主演的新劇《師任堂》今下午在首爾舉辦記者會，李英愛自古裝劇《大長今》後暌違14年再戰螢光幕，除了出動43家韓媒搶拍，更吸引來自台灣、香港、日本的媒體採訪，盛況空前。

宋承憲（左起）、李英愛、吳允兒、梁世宗今合體宣傳新劇《師任堂》。（愛奇藝台灣站提供）記者會會場入口處佇立《師任堂》的大型背板。（記者陳立妍攝）

記者會上包括主角李英愛、宋承憲、梁世宗、吳允兒皆盛裝出席宣傳，拍攝「情侶照」時，宋承憲不忘發揮紳士風度，貼心牽著李英愛上台：宋承憲表示，劇中角色「李謙」至始至終始終愛著同一個女人，即使對方結婚生子，依舊默默守護對方，大讚：「連我都覺得『李謙』很帥！」而對於能和李英愛合作，也讓他笑說：「是很光榮、幸福的時間」，並自爆第一次和李英愛對戲時，緊張到一直NG，讓他頻頻自問「我怎麼會這樣」？

而李英愛在聆聽記者提問時，也一邊細心做筆記，由於先前丈夫曾帶著一雙龍鳳胎到現場探班，當時老公開玩笑對兒子說「這個男人愛你媽媽」，引發兒子大吃飛醋，李英愛也說：「比起爸爸，兒子更嫉妒宋承憲。」

來自各國的粉絲為《師任堂》進行應援，共捐贈2.05噸及2000張的煤炭。（記者陳立妍攝）

而因為新劇《浪漫醫生金師傅》獲矚目的梁世宗，一出道就和李英愛、宋承憲等大前輩合作，他透露「抱著最大的努力，以這樣的心情加入，希望不會造成前輩的麻煩」，不過一旁的李英愛對於他的表現卻是讚譽有加，「看到他想說我以前有那麼會演嗎？」給予他極高的評價。

台灣粉絲準備30公斤的米為宋承憲的新劇《師任堂》應援。（記者陳立妍攝）

《師任堂》採先拍後播的制播模式，該劇於前年8月開拍、去年6月殺青，原定去年10月在全球同步播出，為配合中國審批延至今年初開播。而來自各國的粉絲今天也為《師任堂》進行應援，共捐贈2.05噸及2000個煤炭；其中宋承憲的台灣粉絲站「承憲星球」捐贈了30公斤的米及2000個煤炭。

此外，《師任堂》將於26日起每周三、四晚上10點半於愛奇藝台灣站同步跟播，並於八大戲劇台播出。

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