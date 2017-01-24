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Janet教老公講台語 「三字訣」逼瘋主持人

2017/01/24 18:54

Janet（左）表示為了老公改變過去橫衝直撞的個性。（翻攝自Janet臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Janet」謝怡芬和老公George結婚近2年，日前她帶老公上節目談「跟個性完全不同的人結婚」，原本個性敢衝愛冒險的她，表示婚後和優柔寡斷的老公相處後，逐漸會擔心及考慮事情的後果，變得不再橫衝直撞也開始顧慮老公，「如果我死了，George怎麼辦？」。

Janet錄影期間為不太會中文的George全程即席翻譯。（翻攝自Janet臉書）

據《ETtoday》報導，Janet和George談起在南極的浪漫婚禮，兩人划獨木舟看似浪漫但過程卻相當驚險，因為當時鯨魚遊過他們身邊時尾巴差點將他們掃下船，但George卻表示雖然危險，但未來再去南極還事會為老婆冒險。另外，Janet近日更是逼著George學習中文和台語，沒想到他一開口就嚇壞眾人，其中「George掰」、「吃飽沒」、「看啥小」等，主持人曾國城更是在嚇到後，爆笑大呼：「這可以播嗎？請正確教導！」對於中文不夠流利的老公，Janet在錄影過程中貼心「即席翻譯」。

Janet和老公George一同登上綜藝，笑彈性格差異大的兩人結為夫妻。（翻攝自Janet臉書）

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