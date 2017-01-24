大逆轉續播原因曝光 《RM》暫不加入新成員

SBS電視台宣佈《RM》將由目前的6名主持人繼續主持節目，取消停播決策。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《Running Man》日前爆出節目將改版，無預警要求金鐘國、宋智孝下車，引發粉絲強烈不滿，最後和製作單位協商後，才敲定由6位成員一起做到2月停播，沒想到今日大逆轉，SBS電視台又宣佈將由6名成員繼續主持節目，讓網友超傻眼，而取消停播的背後真相也隨之曝光。

《RM》原先有7名主持人，去年成員Gary（左二）為了專注歌手活動，退出節目。（翻攝自《RM》Instagram）

據韓媒《東亞體育》報導，SBS電視台綜藝局本部長南勝勇受訪時透露，從年初就開始和6名成員溝通後，了解主持群們都不希望節目停播，並為先前引發的風波向成員們道歉，雙方經過協商後決定收回停播的決策，並取消改版計劃，將以原本的節目型態繼續播出。至於早先已經退出節目的Gary，是否會藉此增加新成員，南勝勇則坦言，目前要加入新成員實在是不容易，現階段會先以6名成員一起進行節目為主，未來才會考慮增添新成員的問題。

SBS本部長南勝勇坦言，近期將不會有新成員加入，Gary也不太可能回鍋節目。（翻攝自《RM》Instagram）

《Running Man》收回停播的消息一出，也讓網友砲轟，「這是在演哪一齣」、「我猜是沒搞定接檔節目」、「先換製作團隊吧」，但也有不少網友表示，「心情真複雜」、「雖然很突然，但又可以開心看RM」。