（影音）緋聞男友唱過電影插曲 溫柔嗓音攻陷林志玲

林志玲（左）近日傳出有新對象，男方被起底是高富帥的楊仁沛（右），是大陸工程公司董事長殷琪的外甥。（合成圖，左：記者潘少棠攝，右：翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一名模林志玲近日爆出有新歡，對象是小1歲的大陸工程董事長殷琪外甥「Chris」楊仁沛，兩人雖然未公開戀情，但傳出林志玲已經帶男方見過家人，林志玲對外回應也相當曖昧。身為知名音樂人王治平學生的楊仁沛，曾為電影《大稻埕》獻聲演唱的插曲音檔曝光，讓導演葉天倫對他溫柔優雅的嗓音十分喜愛。

林志玲是台灣演藝圈最後一位沒出嫁的「三大黃金剩女」。（翻攝自林志玲微博）

林志玲去年被目擊和蔡康永一起參加楊仁沛的私人演唱會，之後就出現在林志玲家庭聚會上，被認為是關係匪淺，但林志玲昨日透過友人回應只稱「有在追，但目前只是朋友。」楊仁沛今日更被爆出早有空姐女友，讓期待演藝圈最後一位「三大黃金剩女」脫單的網友，對三角戀像是在霧裡看花。據《ETtoday》報導，葉天倫談起楊仁沛獻唱插曲一事，他表示沒有親自接觸過他，唯一有接觸過他的人只有主題曲演唱者Selina，不過他認為楊仁沛的歌聲很好，「我也很喜歡」。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉