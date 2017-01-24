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超正警花兼職爆乳模特 犯人看了乖乖被銬

2017/01/24 16:50

斯波維達私下兼職內衣模特，常常拍攝性感照片。（翻攝自莎曼珊斯波維達Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國紐約一名女警，莎曼珊斯波維達（Samantha Sepulveda），外型性感艷麗，白天是認真執行勤務的警察，到了晚上馬上變身成性感內衣模特，她靠著日夜兼差年收入可達到14萬美金（約新台幣440萬元），甚至因為外型太美，讓犯人看到她直接伸出雙手「你誰都可以逮捕我」，讓她啼笑皆非。

斯波維達外型美艷性感，讓不少罪犯看了都神魂顛倒，乖乖讓她上銬。（翻攝自莎曼珊斯波維達Instagram）

據《每日郵報》報導，斯波維達投入警界服務已經7年，當內衣模特也有4年的時間，對自己外型相當有自信的她，笑說因為她太正了，幾乎不用動手抓嫌犯，「我和罪犯們說點話，他們就讓我銬起來，根本不想跟我動手」，她還曾在犯罪現場聽到有罪犯跟她說：「你隨時都可以逮捕我！」

斯波維達在白天是個認真執行勤務的警察。（翻攝自莎曼珊斯波維達臉書）

雖然斯波維達性感艷麗，但在工作上可不馬虎，不只都素顏出勤，也把全身包緊緊，到了模特兒工作才會換上火辣穿著，她在Instagram上分享不少性感工作照，每天都吸引數萬粉絲朝聖。不過身為警察卻拍攝大量性感照片，也讓她遭受不少保守人士批評，但她完全不在乎，她回應有很多男警察，也在晚上兼差，回擊「如果我的這些照片惹到你們，就請閉上眼睛」。

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