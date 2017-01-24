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（影音）子瑜雪炫綜合體 新人女團成員精緻外貌引話題

2017/01/24 16:39

韓團「本月少女」成員賢真因為神似娜恩、雪炫、子瑜，未出道就引發討論。（合成圖，翻攝自本月少女官方Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓新人女團「本月少女」尚未出道，自去年9月開始每月公布一名成員，直到12名成員全公開才會正式出道，目前已公開四名成員姬振、賢真、夏澀及汝真，其中第二個被公開的16歲成員賢真，宣傳照一公開後因為神似女團「Apink」娜恩、「AOA」雪炫、「TWICE」子瑜三名女神的外貌而在台韓引發話題。

網友認為賢真側臉和雪炫神韻相似。（翻攝自本月少女官方Instagram）

本月少女由經紀公司重金打造、宣傳，每月推出的成員除了宣傳照外，還推出同名單曲專輯，預計今年9月推出最後一位成員後正式出道，而去年10月底推出的賢真，因為集合眾多「女神級」前輩的外貌引發話題，不少人在公開的多張宣傳照中，發現賢真不同角度和娜恩、雪炫、子瑜神似。台灣網友對於該團充滿期待，但也怕砸重金打造的團體會因為經紀公司後繼無力導致團體無法出道。

網友認為賢真微笑或張嘴拍照時又像子瑜。（翻攝自本月少女官方Instagram）

網友看到宣傳照後，認為賢真身上有眾多女神的影子。（翻攝自本月少女官方Instagram）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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