《RM》不停播了！6名固定班底將為粉絲繼續奔跑
2017/01/24 15:03
原本將於2月底停播的人氣綜藝節目《Running Man》，今天突然又宣布不停播了，讓人看得一頭霧水。（翻攝自SBS）
〔記者陳昱均／綜合報導〕先前因要配合節目改版，鬧出無預警要求金鐘國、宋智孝「畢業」下車的南韓人氣綜藝節目《Running Man》，後來在與成員們協商之後，做出了6位固定班底將繼續繼續攜手主持到2月底的最後一集才停播的決定，令忠實觀眾難過不已。不過，現在整個情況竟然出現大逆轉，SBS電視台方面今天（24日）竟又突然宣布節目不停播了，並會繼續與6位固定班底一起「跑下去」，讓人看得一頭霧水，不知道他們葫蘆裡賣的是什麼藥。
金鐘國（左）與宋智孝（右）先前曾被《Running Man》節目組無預警通之下車，惹出一連串不愉快的風波。（翻攝自Herald Pop）
根據《Herald Pop》報導，SBS電視台今發表官方聲明，稱由於先前說2月份要讓《RM》收播之後，聽到不少觀眾遺憾不捨的呼聲，因此後來就決定要繼續與6名成員們一起繼續做下去，不會就這樣向大家告別，同時也因為先前所發生的一系列不愉快向成員們表達歉意，說道：「做出這樣的決定非常不容易，再次對做出辛苦決定的成員們表示真心的感謝，也為了報答過去7年裡一直支持和喜愛節目的觀眾朋友，以後會努力做出更好的節目。」但這樣的大反轉卻沒有讓太多粉絲開心，直呼：「怎麼覺得好像被耍了」、「所以這一連串事件都是在炒作嗎」、「明明是喜事，不知道為什麼卻開心不起來了！」
除了已經退出的Gary（前排最右）之外的6位《Running Man》固定班底們，現在不會向大家告別，而是將繼續主持下去。（翻攝自網路）
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