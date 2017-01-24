偷吃多名女子 前夫暗諷珊卓布拉克當時也外遇！

珊卓布拉克（右）的前夫傑西詹姆斯（左）23日在推特暗諷當時偷吃外遇的不只他一個，珊卓布拉克自己也在偷吃。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕52歲奧斯卡影后珊卓布拉克雖然事業成就非凡，但是情路就走得有些坎坷，她與男星坦特唐納文訂過婚，不過關係緊維持4年就告終，後來也與美式足球選手東尼艾克曼、吉他手蓋佛西斯、史帝夫巴希米、澳洲音樂家包伯史奈德、萊恩高斯林、馬修麥康納等人交往過，戀情仍無疾而終。2005年時嫁給了電視節目主持人傑西詹姆斯（Jesse James），不過後來男方爆發在外偷吃多名女子的醜聞，雖親自道歉想挽救婚姻，不過5年婚姻仍就此宣告破局，讓珊卓布拉克以單親媽媽身分撫養2人過去所領養的兒子，而過了7年後，他現在則在推特上暗諷當初外遇的根本不只他一個，引發熱議。

在與傑西詹姆斯離婚後，珊卓布拉克就以單親媽媽之姿獨力撫養2人在結婚時所領養的兒子。（翻攝自鏡報）

傑西詹姆斯22日在推特上對川普上任後民眾自主發起的「女權大遊行」（Women's March）發表評論，他寫道：「想像一下，如果這些女人像關心自己一樣關心這個國家裡那些無家可歸的人及戰爭老兵們就好了」，此番發言馬上引發部分網友不滿，有女網友就回嗆：「想像一下，如果像你這樣的人多在乎你的伴侶一點，甚至不要背著她偷吃就好了」，打臉打得啪啪響。但傑西詹姆斯並沒有示弱，反而繼續回：「啊，甜心，偷吃其實是雙向的喔！當妳對一個女星感到同情泛淚時，這並不代表她不會給她的老公戴綠帽喔...」，言下之意正是在暗批當時珊卓布拉克其實也偷吃，才導致2人離婚的結果，讓網友看了震驚不已。

在被女網友酸當年偷吃的行為後，傑西詹姆斯不甘示弱回擊其實當年偷吃的根本不只他一個。（翻攝自傑西詹姆斯推特）