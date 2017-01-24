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（影音）阿弟獻鑽戒彌補遲到十年求婚 老婆爆哭：不是借的吧?

2017/01/24 15:25

阿弟在結婚十周年時突然準備驚喜，讓老婆感動爆哭。（合成圖，翻攝自Mei臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前ENERGY成員「阿弟」蕭景鴻曾跨海苦追「Mei」邱馨葦，兩人在阿弟在困苦時結婚，昨日經紀公司尾牙尾聲時，適逢兩人結婚十周年，阿弟驚喜準備鑽戒向老婆補求婚，讓老婆當場感動淚崩，嚇得語無倫次以為鑽戒是道具組準備的，「這不是借的吧？」讓一旁的人崩潰大笑稱「沒再做效果啦！」

Mei在老公阿弟下跪的一刻整個傻住，聽到老公遲了10年的求婚，讓她感動淚崩。（翻攝自阿弟臉書）

兩人結婚十年走過困頓的生活，也過去也常因經濟壓力導致多次萌生離婚念頭，但隨著Mei加入演藝圈猛接通告，加上阿弟八點檔戲劇的演出，生活漸漸好轉。昨日阿弟在活動尾聲上特別安排驚喜，彌補10年前的遺憾，他準備一克拉鑽戒給老婆，並深情告白「結婚10年你辛苦了，我希望未來還有很多個10年我們可以一起過。」讓她當場感動爆哭，旁邊人不忘拱轉圈接吻，更要他們力拼「第三胎」，事後兩人分別在臉書PO出合照和影片，Mei也深情回應老公的告白「謝謝你的禮物，10年嫁給你真的很幸福」。

Mei和阿弟結婚十年，目前育有2名女兒，兩人都想有第三胎的計畫。（翻攝自Mei臉書）

相關影片：〈影片取自臉書，如遭移除敬請見諒〉

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