限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

催生楊冪第二胎？公公妙回2個字

2017/01/24 15:13

劉愷威（左）和楊冪（右）婚姻不合，傳聞不斷。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪與劉愷威結婚3年，育有1女「小糯米」，儘管對於2人婚姻的傳聞滿天飛，但他們各忙各的工作之餘，都會利用空檔陪伴小糯米，而小糯米大部分時間都由劉愷威父親劉丹照顧，昨劉丹被問到會不會催媳婦生第二胎？他2字妙答。

劉丹為香港資深演員，昨他出席新劇活動，被問到兒子與媳婦的婚姻，會不會催楊冪再生第二胎？劉丹笑回：「隨緣。」並表示：「劉愷威與楊冪見面不算多，又要怎麼造人？」而談到孫女小糯米，他臉上滿是慈愛，透露太太幫小糯米準備了很多新衣，最近小糯米每天都沉浸在試衣的喜悅中，字句間流露出滿滿的疼愛。

劉愷威父親劉丹表示一切隨緣。（翻攝自秒拍）

相關新聞

推薦新聞
李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任 李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任
2017/01/24 07:24
被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬 被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬
2017/01/24 09:24
正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友… 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
2017/01/24 07:09
新歡被爆有空姐女友 林志玲恐變小三 新歡被爆有空姐女友 林志玲恐變小三
2017/01/24 09:59
謝哲青遭爆假學歷 秀2張英國畢業證書反擊 謝哲青遭爆假學歷 秀2張英國畢業證書反擊
2017/01/24 14:55
林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福 林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福
2017/01/24 07:15
金泰希入住夫家 Rain：家人在想幹嘛都不行 金泰希入住夫家 Rain：家人在想幹嘛都不行
2017/01/24 09:23
只要不是坐他車 江蕙：願意跟周董去天涯海角 只要不是坐他車 江蕙：願意跟周董去天涯海角
2017/01/24 08:40
《大悶鍋》熄燈4年 洪都拉斯尾牙超慘 《大悶鍋》熄燈4年 洪都拉斯尾牙超慘
2017/01/24 08:29
林志玲爆新歡 粉絲最中意人選還是他 林志玲爆新歡 粉絲最中意人選還是他
2017/01/24 10:33
網友嗆「動你小孩」 周湯豪爆氣：不弄你我還是人？ 網友嗆「動你小孩」 周湯豪爆氣：不弄你我還是人？
2017/01/24 09:12
林志玲有追求者 田馥甄製作人讚「很登對」 林志玲有追求者 田馥甄製作人讚「很登對」
2017/01/24 07:13
Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限 Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限
2017/01/24 10:41
《天地人》男星腦癌離世 兒子竟15年沒見面 《天地人》男星腦癌離世 兒子竟15年沒見面
2017/01/24 09:43
金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名 金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名
2017/01/24 12:17
深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
2017/01/24 07:26
吳怡霈尾牙開高衩 「絕對領域」超迷人 吳怡霈尾牙開高衩 「絕對領域」超迷人
2017/01/24 08:26
冷靜啊！子瑜合照龍蝦 網友竟吃醋 冷靜啊！子瑜合照龍蝦 網友竟吃醋
2017/01/24 10:37
梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生 梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生
2017/01/24 11:58
戴綠帽別再來 王寶強：我是打不死的「小強」 戴綠帽別再來 王寶強：我是打不死的「小強」
2017/01/24 10:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.