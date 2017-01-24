催生楊冪第二胎？公公妙回2個字
2017/01/24 15:13
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪與劉愷威結婚3年，育有1女「小糯米」，儘管對於2人婚姻的傳聞滿天飛，但他們各忙各的工作之餘，都會利用空檔陪伴小糯米，而小糯米大部分時間都由劉愷威父親劉丹照顧，昨劉丹被問到會不會催媳婦生第二胎？他2字妙答。
劉丹為香港資深演員，昨他出席新劇活動，被問到兒子與媳婦的婚姻，會不會催楊冪再生第二胎？劉丹笑回：「隨緣。」並表示：「劉愷威與楊冪見面不算多，又要怎麼造人？」而談到孫女小糯米，他臉上滿是慈愛，透露太太幫小糯米準備了很多新衣，最近小糯米每天都沉浸在試衣的喜悅中，字句間流露出滿滿的疼愛。
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