看鬼怪想前世今生...Ella告白老公「盼來生能認出彼此」

〔即時新聞／綜合報導〕「Ella」陳嘉樺和老公賴斯翔結婚4年多，感情甜蜜，她稍早在臉書曬恩愛，除了稱看到韓劇《鬼怪》想「前世今生」的事情，並向老公喊話「希望我們能飄洋過海的認出彼此」！

Ella說，有天晚上，老公和她說腳很冰，「我說要幫他穿那種很保暖的厚襪子，他說沒關係，但我堅持找到厚襪子然後幫他穿上，他躺在床上，我邊穿他邊對我說：『我以後死了你也要記得幫我穿襪子喔！』」

答應後，卻讓Ella一陣悲從中來、大哭，沒想到賴斯翔也因想到那畫面而濕了眼眶，然後他們倆邊哭邊笑的相擁入眠。

Ella說，以前剛結婚時都會說，「我不能比我老公早死，因為我若死了，他一定也活不久了。但現在，我卻希望我比老公早死，因爲我無法想像沒有我老公的日子我該怎麼過」。

Ella更浪漫告白，「謝謝老公那麼疼惜我，保護我，照顧我，給我精神上的鼓勵和支持，若真的有來生，希望我們都還是能夠飄洋過海的認出彼此，不管我們是否還是做夫妻或是兄弟還是姐妹，我都希望能再遇到你這樣的精神伴侶，謝謝老公，我愛你」。

Ella也打趣說，「看了鬼怪就會想就這種前世今生的事」、「孕婦賀爾蒙作祟真的易感動」「還好我的眼淚都是因為感動而落下」。