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前女模做陰道緊實手術 滿意讚「像回到18歲」

2017/01/24 14:43

32歲英國女模妮可法蘭西絲大方分享自己最近接受陰道緊實手術後的心得。（翻攝自Starnow）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近年來，整形手術越來越興盛，整個社會對於整形越來越能夠接受的風氣也讓不少女性趨之若鶩去動刀，只為了想變得更美、更讓自己滿意；而除了臉部以及身材方面的手術外，也有越來越多生過小孩的女性，會選擇讓自己的「妹妹」挨刀，使其私密處能夠恢復原有狀態。最近，英國一位是一個孩子的媽的32歲前女模妮可法蘭西絲（Nicole Francis），就大方分享了自己在做完陰道緊實手術後的心得，並對成果滿意到不行。

身材姣好的妮可法蘭西絲，現在已經是一個孩子的媽了。（翻攝自Starnow）

據英國《鏡報》報導，現在擁有1名5歲兒子的妮可，吐露自己在產後遭遇了許多女性都會經歷的困擾，那就是覺得自己的「妹妹」不如過去緊實，影響到她與伴侶享受性生活的樂趣，因此最後決定去尋求醫療幫助，接受雷射陰道緊實手術。對於整個過程，妮可形容：「他們會將雷射打進妳的陰道壁上，然後慢慢往外頭移動，妳會有點溫溫的感覺，但是並不會痛，可能只會有一點不舒服，但這種不舒服在看到成果後根本會覺得是完全可以忍受的。」

妮可法蘭西絲生完小孩後，也面臨開始覺得自己私密處不如過往緊實的困擾。（翻攝自Starnow）

除了披露手術過程是如何進行的之外，妮可更是毫不害臊地大方分享她在術後首次「試用」的感想，開心表示：「當我在手術後第一次愛愛時，我真心認為我根本像是又重回18歲了，裡裡外外都縮回它原本應有的尺寸」，對於整個手術的成效感到相當滿意。而妮可所接受的陰道緊實手術，一次要價495歐元（約台幣1.69萬元），價格並不如想像中昂貴，而她未來也仍有考慮繼續接受這個手術，因為一般接受這個手術的女性患者也都會在1年內進行3次以上的手術來維持「妹妹」狀態，妮可認為這根本沒什麼大不了，「就像是打肉毒一樣，有的人能維持3個月，而有的人則能維持6個月，大概就得看那個部位使用及受傷的狀況來判斷手術頻率了吧！」

妮可法蘭西絲對於陰道緊實手術的成果感到相當滿意，直呼像是回到18歲一樣。（翻攝自Starnow）

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