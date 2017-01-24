（影音）查寧塔圖2.5周學會彈《給愛麗絲》！實現新年願望

查寧塔圖僅花2.5周就學會彈貝多芬名曲《給愛麗絲》，十分威猛。（合成圖，翻攝自查寧塔圖Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在新的一年到來時，不少人都會趁機許下新年願望，期許自己在這一年能夠有所改變或成長，而現在2017年1月都還沒過完，擁有健美好身材的好萊塢男星查寧塔圖就已經實現自己當初許下的新年願望了！

擁有健美好身材的查寧塔圖，先前在《舞力麥克：尺度極限XXL》展現精彩舞技，現在又要跨界挑戰學彈鋼琴。（華納提供）

查寧塔圖昨天（23日）在自己的Instagram上PO出一段自拍影片，身穿格子襯衫的他這次包緊緊不賣弄結實肌肉，反而略顯羞澀地坐在鋼琴前，說道：「我打算要在大家面前羞辱我自己，好讓我能告訴你們我現在的進度以及讓我能變得更好，我在2.5周內學習了如何彈鋼琴，希望大家跟我一起忍耐一下，這應該會挺像酷刑的。」

查寧塔圖自拍影片向大家展示自己自學彈鋼琴2.5周的成果。（翻攝自查寧塔圖Instagram）

說完，查寧塔圖馬上就把雙手擺在琴鍵上並開始彈奏，大家一聽馬上就發現原來他所學會的第一首歌，竟然是大師貝多芬的經典名曲《給愛麗絲》！從影片中可以發現他的手指在彈奏時似乎仍略顯僵硬，但是已經能夠算是流暢地把該首歌曲的A段給彈完，十分厲害。雖然查寧塔圖仍自嘲：「哈哈！實現了我『想學新東西』的新年願望，但是自學鋼琴真的太殘酷了，應該要開始上點正式的課程了」，不過網友對此都大感驚艷，紛紛稱讚：「2.5周能自學到這樣已經超強了」、「我的新年願望根本都還沒打算開始，竟然有人在3周內就能完成得這麼好！」

當他開始彈奏時，不少網友都驚呆了，認為自學2.5周能達到這個程度真的已經超強。（翻攝自查寧塔圖Instagram）

相關影片：〈影片取自查寧塔圖Instagram，如遭移除敬請見諒〉

Hahaha! Well, keeping my New Year's resolution to "learn new things". But teaching myself piano is brutal. Got to get some legit lessons soon. Song is way too hard. A video posted by Channing Tatum （@channingtatum） on Jan 22, 2017 at 4:05pm PST