限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

（影音）查寧塔圖2.5周學會彈《給愛麗絲》！實現新年願望

2017/01/24 13:53

查寧塔圖僅花2.5周就學會彈貝多芬名曲《給愛麗絲》，十分威猛。（合成圖，翻攝自查寧塔圖Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在新的一年到來時，不少人都會趁機許下新年願望，期許自己在這一年能夠有所改變或成長，而現在2017年1月都還沒過完，擁有健美好身材的好萊塢男星查寧塔圖就已經實現自己當初許下的新年願望了！

擁有健美好身材的查寧塔圖，先前在《舞力麥克：尺度極限XXL》展現精彩舞技，現在又要跨界挑戰學彈鋼琴。（華納提供）

查寧塔圖昨天（23日）在自己的Instagram上PO出一段自拍影片，身穿格子襯衫的他這次包緊緊不賣弄結實肌肉，反而略顯羞澀地坐在鋼琴前，說道：「我打算要在大家面前羞辱我自己，好讓我能告訴你們我現在的進度以及讓我能變得更好，我在2.5周內學習了如何彈鋼琴，希望大家跟我一起忍耐一下，這應該會挺像酷刑的。」

查寧塔圖自拍影片向大家展示自己自學彈鋼琴2.5周的成果。（翻攝自查寧塔圖Instagram）

說完，查寧塔圖馬上就把雙手擺在琴鍵上並開始彈奏，大家一聽馬上就發現原來他所學會的第一首歌，竟然是大師貝多芬的經典名曲《給愛麗絲》！從影片中可以發現他的手指在彈奏時似乎仍略顯僵硬，但是已經能夠算是流暢地把該首歌曲的A段給彈完，十分厲害。雖然查寧塔圖仍自嘲：「哈哈！實現了我『想學新東西』的新年願望，但是自學鋼琴真的太殘酷了，應該要開始上點正式的課程了」，不過網友對此都大感驚艷，紛紛稱讚：「2.5周能自學到這樣已經超強了」、「我的新年願望根本都還沒打算開始，竟然有人在3周內就能完成得這麼好！」

當他開始彈奏時，不少網友都驚呆了，認為自學2.5周能達到這個程度真的已經超強。（翻攝自查寧塔圖Instagram）

相關影片：〈影片取自查寧塔圖Instagram，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
《RM》不停播了！6名固定班底將為粉絲繼續奔跑 《RM》不停播了！6名固定班底將為粉絲繼續奔跑
2017/01/24 15:03
前女模做陰道緊實手術 滿意讚「像回到18歲」 前女模做陰道緊實手術 滿意讚「像回到18歲」
2017/01/24 14:43
熊黛林拚龍鳳胎 求問Baby生子祕方 熊黛林拚龍鳳胎 求問Baby生子祕方
2017/01/24 14:23
金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名 金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名
2017/01/24 12:17
梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生 梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生
2017/01/24 11:58
劉愷威王鷗爆偷吃 合照硬插引聯想 劉愷威王鷗爆偷吃 合照硬插引聯想
2017/01/24 10:54
Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限 Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限
2017/01/24 10:41
《天地人》男星腦癌離世 兒子竟15年沒見面 《天地人》男星腦癌離世 兒子竟15年沒見面
2017/01/24 09:43
金泰希入住夫家 Rain：家人在想幹嘛都不行 金泰希入住夫家 Rain：家人在想幹嘛都不行
2017/01/24 09:23
沒拍婚紗照就結婚 Rain金泰希蜜月回國馬上補拍 沒拍婚紗照就結婚 Rain金泰希蜜月回國馬上補拍
2017/01/24 08:52
（影音）X教授演出24種人格 新作票房奪冠 （影音）X教授演出24種人格 新作票房奪冠
2017/01/24 08:47
秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長 秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長
2017/01/24 08:03
強國女星換角成女一 造型卻遭批得罪設計師 強國女星換角成女一 造型卻遭批得罪設計師
2017/01/23 22:59
45歲李英愛夜店高傲熱舞 老派舞姿尬鮮肉 45歲李英愛夜店高傲熱舞 老派舞姿尬鮮肉
2017/01/23 22:56
強國導演電影歌曲疑壓榨女權 徐嬌：我不能視若無睹 強國導演電影歌曲疑壓榨女權 徐嬌：我不能視若無睹
2017/01/23 21:36
全智賢美人魚裝揭秘 吸氧氣、淋熱水超艱辛 全智賢美人魚裝揭秘 吸氧氣、淋熱水超艱辛
2017/01/23 21:15
鬼怪夫婦偕使者現身演唱會？ 應援「德華」陸星材遭否認 鬼怪夫婦偕使者現身演唱會？ 應援「德華」陸星材遭否認
2017/01/23 20:54
T.O.P下月入伍 淚喊「會非常想念你們」 T.O.P下月入伍 淚喊「會非常想念你們」
2017/01/23 18:39
《庶務二課》江角真紀子爆不倫 宣布閃退演藝圈 《庶務二課》江角真紀子爆不倫 宣布閃退演藝圈
2017/01/23 15:20
小哈利超黏妹妹 伊能靜稱是「給小米粒最好的禮物」 小哈利超黏妹妹 伊能靜稱是「給小米粒最好的禮物」
2017/01/23 14:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.