擔心Lulu太冷 阿達「男友力」爆發脫外套
2017/01/24 14:04
〔娛樂頻道／綜合報導〕《大學生了沒》出身的藝人「Lulu」黃路梓茵，因活潑大方的個性備受歡迎，曾和阿達一起主持《愛玩客》傳出緋聞，雖2人沒正面承認戀情，但他們的互動還是受到粉絲關注，近日她和緋聞男友合體主持尾牙，在她分享的工作照中，其中一張披著阿達的皮草外套的照片，瞬間閃瞎網友。
Lulu主持完尾牙在臉書上分享心情，透露因為跟廠商本來就有合作，感覺不像在主持，反而像參加派對般愉快輕鬆，也不忘感謝搭檔阿達，並分享許多張逗趣合照，畫面中明顯能看出Lulu精心打扮過，她穿著復古高腰蕾絲洋裝，踩著一雙銀色高跟鞋，阿達則穿著白色蝴蝶結造型襯衫和皮草外套，其中有一張照片特別引人注意，阿達在主持過程中，似乎是怕Lulu會冷，於是貼心脫下外套披在她身上，讓粉絲忍不住虧：「這根本是放閃照吧！」
阿達（左）似乎擔心Lulu（右）穿無袖洋裝會冷，將自己的外套脫下給她披，相當貼心。（翻攝自臉書）
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