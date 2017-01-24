金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》雙男主角「蝙蝠俠」班艾佛列克（左）、「超人」亨利卡維爾（右），將一起角逐最爛影帝。（翻攝自網路）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕每年搶在奧斯卡獎前諷刺好萊塢爛片的金酸莓獎，今天公布入圍名單，超級英雄電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》不僅上映票房不如預期，更慘獲8項提名，與班史提勒暌違15年後再度回歸的喜劇《名模大間諜2》，並列爛片入圍「大贏家」。

《名模大間諜2》慘獲金酸莓獎8項提名，成爛片入圍「大贏家」。（翻攝自網路）

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》除入圍最爛影片、最爛導演，電影中雙男主角「蝙蝠俠」班艾佛列克、「超人」亨利卡維爾更將一起角逐最爛影帝。《名模大間諜2》也是慘況連連，入圍最爛影片、最爛導演，劇中主演班史提勒、克莉絲汀薇格、威爾法洛、歐文威爾森都被提名最爛演員。

本次名單中不乏曾入圍奧斯卡的演員，像是尼可拉斯凱吉、勞勃狄尼洛、娜歐蜜華茲等人，人氣影星梅根福克斯、強尼戴普、茱莉亞蘿勃茲也榜上有名。

金酸莓獎主要入圍名單：

＊最爛影片

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》

《阿公歐買尬》

《荷魯斯之眼：王者爭霸》

《希拉蕊的美國：揭露民主黨》

《ID4星際重生》

《名模大間諜2》

＊最爛男主角

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》班艾佛列克

《荷魯斯之眼：王者爭霸》、《全面攻佔2：倫敦救援》傑哈德巴特勒

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》亨利卡維爾

《阿公歐買尬》勞勃狄尼洛

《希拉蕊的美國：揭露民主黨》迪奈許狄蘇札

《名模大間諜2》班史提勒

＊最爛女主角

《忍者龜：破影而出》梅根福克斯

《梅迪亞萬聖節》泰勒派瑞

《幸福百分百》茱莉亞蘿勃茲

《希拉蕊的美國：揭露民主黨》貝琪透納

《分歧者3：赤誠者》、《育陰房》娜歐蜜華茲

《分歧者3：赤誠者》雪琳伍德莉

＊最爛劇本

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》

《阿公歐買尬》

《荷魯斯之眼：王者爭霸》

《希拉蕊的美國：揭露民主黨》

《ID4星際重生》

《自殺突擊隊》