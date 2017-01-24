梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生

梅爾吉勃遜（右）的26歲嫩女友羅莎琳羅斯（左）周末為他產下一個健康的男寶寶。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕61歲的好萊塢巨星「梅伯」梅爾吉勃遜，9日才帶著26歲嫩女友羅莎琳羅斯走上金球獎紅毯，雖然當天他所執導的《鋼鐵英雄》獲得3項提名，可惜全數「槓龜」，但這也絲毫不影響他的好心情，因為女友肚中懷有他第9個孩子，他小心翼翼在旁護著女友走紅毯的模樣，看起來十分甜蜜恩愛；而才過不到2周，馬上就傳出羅莎琳羅斯順利產下一個健康男寶寶的好消息！

9日羅莎琳羅斯（左）才挺肚陪梅爾吉勃遜（右）走上金球獎紅毯。（美聯社）

根據《Just Jared》報導，梅爾吉勃遜的所屬社確認了他與女友羅莎琳羅斯周末在洛杉磯一間醫院裡，喜迎他們寶貝兒子誕生的消息，是個重2409克的健康男嬰，母子均安，而目前2人也已經為兒子取好名字了，就叫做拉斯傑洛德（Lars Gerard），相關人士透露小拉斯長得非常可愛，已經是第9度當爸的梅伯也依然興奮到不行，整個家族都為這個新成員的到來而感到欣喜不已。

梅爾吉勃遜在過去已經有了8名子女，現在9度當爸仍然感到相當興奮。（歐新社）