女諧星偷桃男偶像被判無性騷擾嫌疑 粉絲：難道要他們說被摸鳥？

女諧星李世英（左）先前因在後台亂抓B1A4和INFINITE等男偶像下體，遭粉絲猛烈砲轟，甚至鬧到警察與檢察官那邊去。（合成圖，翻攝自日刊體育、體育東亞）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓19禁綜藝節目《SNL Korea 8》一向以大尺度搞笑內容受到歡迎，更不時會邀請人氣偶像們來打破自我極限，因此幾乎網羅了各種不同族群的觀眾，人氣相當高。然而，去年11月底時，卻流出該節目女性工作人員在後台向「B1A4」和「INFINITE」這2大人氣男團伸出「鹹豬手」，在未經對方同意甚至是告知的情況下就直接以手去抓男偶像們的下體的影片，讓粉絲看了大為火光，要求道歉後節目組竟還以嘻笑態度回應說「沒碰到」，讓人超傻眼。之後，事情因有性騷擾之嫌迅速被鬧大，參與其中的女諧星李世英也被觀眾要求下車離開，不過在警方這段期間的調查後，已經正式以「無性騷擾嫌疑」結案了，這樣的結果讓不少粉絲仍大感不滿。

《SNL Korea 8》的女性工作人員衝上前去抓B1A4成員們的下體，影片流出後引發粉絲不滿。（翻攝自Naver） 不只B1A4，10月份曾出演該節目的INFINITE也是受害者之一。（翻攝自Naver）

由於整起事件接連受到粉絲們的舉報，後來首爾麻浦區警局就介入調查李世英是否真的有性騷擾的嫌疑，甚至還把B1A4、INFINITE及Block B等3個男團都傳召去詢問，讓他們協助調查；但在經過1個多月的調查後，4日警方認為李世英並無性騷擾嫌疑，男團成員們也表示並沒有真的碰觸到身體、沒有因此感到不愉快，所以向檢察方傳遞駁回起訴的建議。《朝鮮體育》昨天（23日）則報導首爾西部地方檢察廳根據此調查結果，直接以「無性騷擾嫌疑」正式結案，而粉絲們則不滿表示：「難道要偶像們對警察說我被摸鳥了嗎」、「影片這樣的證據都還不算數也是醉了！」

李世英先前曾在Instagram上發文向大眾道歉，現在則被警方與檢方判定並無性騷擾嫌疑。（翻攝自TV Daily）