孔侑夯爆 廣告多到2個月才拍得完
2017/01/24 14:49
21日《鬼怪》殺青後，孔侑隔天馬上就投入廣告拍攝。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星孔侑去年光是電影就產出3部，先是和影后全度妍拍攝禁忌婚外情的18禁電影《關不住的誘惑》，以及將他推上千萬票房巨星的活屍電影《屍速列車》，以及諜戰片《密探》，結束3部電影後，馬上又主演電視劇《鬼怪》，密集的曝光讓南韓民眾公認2016年為「孔侑年」，而他的人氣越燒越旺，因為廣告代言實在接不完，電視劇才剛結束，也無法休息，馬不停蹄投入工作。
孔侑從去年《屍速列車》爆紅後，代言和廣告邀約不斷，電視劇《鬼怪》火爆的收視率及高人氣，更是讓他廣告爆增50支，他的經紀公司表示：「孔侑一直到21號凌晨都還在進行《鬼怪》的拍攝，隔天就馬上投入廣告拍攝，之前因電視劇的日程非常密集，戲分也很多，已經4個月沒有拍廣告了。」據悉，如今欠下的那些廣告債，預計要花2個月的時間才能慢慢消化完，人氣相當驚人。
孔侑和金高恩合作的電視劇《鬼怪》，屢屢破收視紀錄，成為tvN電視台10年來收視最高的電視劇。（翻攝自韓網）
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