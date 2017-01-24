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王思佳高衩開到腰 「人妻別穿這樣」被調教

2017/01/24 11:56

王思佳與老公常在社群網站上放閃。（翻攝自王思佳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王思佳去年5月點頭嫁給30歲的華裔男友，2人婚後生活相當幸福。昨王思佳出席所屬經紀公司尾牙，穿著大紅色的性感長裙，裙襬的開高衩直逼腰際，讓老公爆氣翻臉。

王思佳與老公Joe Ho在2016年5月結婚，婚後老公一直不喜歡她穿著太性感，昨王思佳與Joe一同出席尾牙，她穿的禮服右側高衩幾乎逼近腰際，根據《ETtoday》報導，王思佳透露，出門前老公因為她的服裝翻臉，要她把這套禮服脫下來，並直呼：「妳穿這樣太誇張了，妳是人妻不能穿這樣。」但王思佳僅把高衩降低不到10公分，讓Joe頗為無奈，不過出門後Joe便採取放任態度，Joe苦笑表示：「她不會聽我的。」

王思佳穿高衩禮服，與老公一起出席尾牙。（翻攝自王思佳臉書）

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