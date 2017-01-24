28歲男星拍MV被射死！遭火器射擊胸腔不治身亡

澳洲嘻哈樂團「Bliss n Eso」（左）22日在一間酒吧內包場拍攝新歌MV時，發生擦槍走火意外，導致28歲澳洲特技男星約翰奧夫納（右）因被火器射擊胸腔而不治身亡。（合成圖，翻攝自Herald Sun、約翰奧夫納臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕來自澳洲的嘻哈樂團「Bliss n Eso」，在22日包下布里斯本的「Brooklyn Standard」酒吧來拍攝新MV時，竟不慎發生擦槍走火的意外，導致28歲澳洲特技男星約翰奧夫納（Johann Ofner）因被火器射擊胸腔而不治身亡，震驚眾人。

身為特技演員的約和奧夫納平時健身有成，擁有強壯體魄，不料卻慘死於MV拍攝當中，得年僅28歲。（翻攝自約翰奧夫納臉書）

根據《NY Daily News》報導，昆士蘭警方透露在拍攝這支MV的過程中，使用了許多不同種類的火器，「而在使用這些火器時，其中一名演員因為被射擊到胸部，很快就因為槍傷而身亡」，現在也準備將整起不幸的悲劇視為有犯罪嫌疑來調查。

昆士蘭警方目前正在著手調查這個案件，也認為其中可能有犯罪嫌疑。（翻攝自NY Daily News）

對於整起悲劇，「Bliss n Eso」也在臉書上PO文傳達他們的遺憾與悲痛之情，他們透露在事故發生當下，3人其實都不在現場，對當時情況並不是很清楚，不過目前經紀公司方面已經在配合警方的調查當中。他們表示：「我們3人都對這起悲劇感到極度哀傷，這真的很大程度影響了我們，我們的心與導告都與罹難者的親友們以及所有參與這次MV拍攝的工作人員同在。」

「Bliss n Eso」聲稱事故發生當下他們並不在現場，同時也為發生這樣的悲劇感到難過。（翻攝自Bliss n Eso官方臉書專頁） 「Bliss n Eso」的臉書全文。（翻攝自Bliss n Eso官方臉書專頁）