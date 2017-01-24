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首頁 > 婉君推

網友求神「AV女優片名」 結果請出本人

2017/01/24 12:59

久我花音。（翻攝日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕A片對許多男人來說，是不可抹滅的存在，眾多的女優和各種超乎想像的劇情，幫助男人隻身在房間裡清槍排毒。最近有鄉民在PTT分享一張截圖，內容講述網友原本想問某部A片的女優及其片名，沒想到卻意外釣出該AV女優本尊回覆，讓網友直呼：「太有誠意！」

鄉民在PTT上發文，他上傳截圖後表示：「有請神找A片找不到，結果請到本人的八卦嗎？」原來有一名日本網友，日前在推特上發文尋片：「不行…我投降…不管是女優名字還是這哪部作品都不知道…無解…」正在困擾找不到片子的時候，奇蹟就這麼發生了，演出該片的AV女優久我花音竟留言回覆：「是我呀！」她還補充說：「這是我的出道作，請一定要觀賞唷！」離奇的經歷讓鄉民全都嘖嘖稱奇。

日本網友在推特上求神幫忙找片，卻意外釣到AV女優本人。（翻攝PTT）

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