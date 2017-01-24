靠《鬼怪》人氣爆漲 陸星材卻超想當漁夫

男團「BTOB」成員陸星材，近期靠《鬼怪》人氣大翻漲。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男團「BTOB」成員陸星材，除了偶像歌手身分，近年也在戲劇圈嶄露頭角，最近在超夯韓劇《鬼怪》中飾演逗趣又討喜的鬼怪家臣「劉德華」，時而幼稚搞笑，時而成熟而勇敢，漸趨細膩及成熟的演技，演藝前途備受看好，人氣也翻漲，片約、廣告代言邀約不斷。

陸星材熱愛釣魚，為了出海捕魚，在繁忙的工作行程中擠出時間，參加《釣魚TV》節目。（翻攝自韓網）

他平常最愛的休閒活動是釣魚，因為外公是南韓第一位養殖絹鯉的人，從小跟著外公養魚，自認和魚非常親近，甚至自豪說：「我可以透過超音波跟牠們對話。」南韓新春節目《釣魚TV》看準他對魚的了解和喜愛，邀請他擔任節目嘉賓，製作人透露，陸星材本來忙不過來，有滿滿的廣告及電視劇拍攝行程，打算婉拒邀請，不過他一聽到可以「出海捕魚」，馬上就接受邀約，怎麼樣也要擠出時間參與，將在節目中挑戰連續12小時的釣魚行程，化身「漁夫偶像」。

陸星材在《鬼怪》中展現多變且漸趨成熟的演技，令人相當期待他未來的發展。（翻攝自韓網）