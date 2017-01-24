冷靜啊！子瑜合照龍蝦 網友竟吃醋

子瑜與龍蝦Q萌合照。（翻攝Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超夯女子團體「TWICE」，自從出道以來就備受關注，尤其是17歲的台籍成員周子瑜，更以亮眼外型和謙虛有禮的個性，建立好形象成為眾所矚目的焦點。TWICE近日舉辦粉絲見面會，吸引了上千粉絲到場支持，周子瑜23日也在官方Instagram上發文感謝粉絲，有趣的是該張照片裡子瑜與一隻龍蝦合影，竟有粉絲對那支龍蝦吃醋，直喊：「龍蝦必須死！」

子瑜昨天在Instagram發文感謝粉絲，除了上傳自己與龍蝦Q萌合照以外，她還用韓文及中文同步寫道：「昨天粉絲會讓我們可以這麼開心真的很感謝！一看到這隻龍蝦就拍了照片哈哈，還有ONCE給的美食，謝謝你們！」貼心的附上中韓翻譯，讓不少粉絲大讚她是最可愛的翻譯人員，除此之外還有粉絲看到這張照片就吃醋了，而且吃醋的對象竟然是早就被煮到紅透的龍蝦，直呼：「龍蝦必須死！」女神的魅力可見一斑。