Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限

Rain在22日帶著金泰希現身仁川機場時，霸氣以手摟過愛妻護在懷中。（翻攝自Dispatch）

〔記者陳昱均／綜合報導〕19日在嘉會洞教堂舉辦婚禮正式結為夫妻的南韓高顏值「星」夫妻Rain與金泰希，在22日雙雙現身仁川機場，準備飛往峇里島去進行5天4夜的短暫蜜月之旅，而當下不少媒體就捕捉到Rain主動伸手要牽金泰希、之後更摟過愛妻將她摟在懷裡的霸氣舉動，小倆口臉上所流露出的甜蜜微笑完全閃瞎眾人；23日凌晨順利飛抵峇里島後，換上黑白兩色素面短袖T-Shirt的2人也依舊被不少粉絲緊緊跟隨，同樣可以看到Rain將金泰希緊緊摟在懷裡的照片，令人稱羨。現在就有一名幸運與Rain、金泰希夫婦搭乘同班機飛往峇里島的網友，PO出機上2人互動的照片，引發熱烈討論。

Rain在機場主動伸出手來要牽金泰希。（翻攝自STAR DAILY NEWS）

Rain行走時也緊緊牽著金泰希的手。（翻攝自STAR DAILY NEWS）

飛抵峇里島後，Rain也不忘將金泰希摟入懷中保護著。（翻攝自Instagram）

該名網友23日在微博上，PO出了2張碰巧與Rain、金泰希夫婦搭乘同班機，而且就坐在他們隔壁的照片，稱這個巧合簡直就是該趟旅程「幸運的開始」，照片中可以看到金泰希坐在靠窗的位置，而Rain則是坐在靠走道的一邊，他側身過去似乎是在與金泰希說些什麼；不僅如此，Rain似乎還發現了旁邊有人在「偷拍」，非但沒有生氣變臉，還露出調皮的可愛笑容來，讓許多粉絲看了忍不住翻出他過往在搭機時一律包緊緊、幾乎不與粉絲及乘客互動的照片來對比，直呼：「以前坐在窗口位置的歐巴，發揮護妻狂魔本色把位置讓給太太了」、「有老婆了，也不困了」、「都給大方拍照了，這不像以前的那個你啊！」

有網友幸運與Rain及金泰希搭乘飛往峇里島的同班飛機，發了一張身後2人正在互動中的自拍照。（翻攝自微博） Rain發現有人偷拍後，不但沒有露出不悅之情，反而展露出調皮微笑，看起來心情大好。（翻攝自微博） 有粉絲就翻出過往Rain在搭機時，總是把自己包緊緊、一上機就睡覺的模樣來對比，虧他有了妻子之後整個人都不一樣了。（翻攝自微博）