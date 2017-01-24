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金泰希入住夫家 Rain：家人在想幹嘛都不行

2017/01/24 09:23

交往快5年的Rain（左）與金泰希（右），在19日完成終生大事結為夫妻。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近日最受矚目的南韓「星」夫妻Rain與金泰希，19日在嘉會洞教堂舉行婚禮彌撒、正式結為夫婦後，22日就啟程展開為期5天4夜的峇里島蜜月之旅。2人除了婚禮辦得相當簡樸低調、僅花了韓幣130萬元（約台幣3.8萬元），婚前也根本沒有特別添購新居、名牌婚服，以及拍攝婚紗照，目前金泰希以新手人妻的身分，入住位三成洞的夫家中，與公公、小姑一起同居，然而，沉浸在新婚幸福中的Rain，則似乎則對此頗有微詞，引發關注。

Rain（右）與金泰希（左）婚後並未添購新房，而是讓金泰希直接入住夫家，與公公和小姑同住。。（翻攝自Naver）

在23日播出的JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》中，Rain與男歌手Alex都以嘉賓身分作客其中，2位現在各有伴侶的好友們，就直接在節目中互虧彼此現在的感情生活，主持人故意問與大他2歲的年上女結婚的Rain都是「怎樣與年上女和好」時，Rain就開玩笑回答：「買包包？」笑翻全場。而Alex則繼續補刀，大爆自己曾經代替Rain去向女友道歉，因此曾數次去到Rain的家中過，讓Rain瞬間慌張了起來，並馬上強調：「我現在的家中還有爸爸跟妹妹都一起住著，就算想要做點什麼，也根本做不成啊！」再次讓全場笑成一團。

Alex（左）在《拜託了冰箱》中大爆不少Rain（右）的小秘密，讓他慌張不已。（翻攝自JTBC）

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