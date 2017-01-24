金泰希入住夫家 Rain：家人在想幹嘛都不行
2017/01/24 09:23
交往快5年的Rain（左）與金泰希（右），在19日完成終生大事結為夫妻。（翻攝自Naver）
〔記者陳昱均／綜合報導〕近日最受矚目的南韓「星」夫妻Rain與金泰希，19日在嘉會洞教堂舉行婚禮彌撒、正式結為夫婦後，22日就啟程展開為期5天4夜的峇里島蜜月之旅。2人除了婚禮辦得相當簡樸低調、僅花了韓幣130萬元（約台幣3.8萬元），婚前也根本沒有特別添購新居、名牌婚服，以及拍攝婚紗照，目前金泰希以新手人妻的身分，入住位在三成洞的夫家中，與公公、小姑一起同居，然而，沉浸在新婚幸福中的Rain，則似乎則對此頗有微詞，引發關注。
Rain（右）與金泰希（左）婚後並未添購新房，而是讓金泰希直接入住夫家，與公公和小姑同住。。（翻攝自Naver）
在23日播出的JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》中，Rain與男歌手Alex都以嘉賓身分作客其中，2位現在各有伴侶的好友們，就直接在節目中互虧彼此現在的感情生活，主持人故意問與大他2歲的年上女結婚的Rain都是「怎樣與年上女和好」時，Rain就開玩笑回答：「買包包？」笑翻全場。而Alex則繼續補刀，大爆自己曾經代替Rain去向女友道歉，因此曾數次去到Rain的家中過，讓Rain瞬間慌張了起來，並馬上強調：「我現在的家中還有爸爸跟妹妹都一起住著，就算想要做點什麼，也根本做不成啊！」再次讓全場笑成一團。
Alex（左）在《拜託了冰箱》中大爆不少Rain（右）的小秘密，讓他慌張不已。（翻攝自JTBC）
相關新聞
- 沒婚紗照就結婚 Rain金泰希蜜月回國馬上補拍
- Rain夫妻飛抵峇里島！霸氣甜摟金泰希肩膀閃爆了
- 高粱創意酒款 歡慶十五週年
- Rain十指緊扣金泰希 飛峇里島度蜜月
- 出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島
- 人體臨床試驗 開創癌症治療新契機
- 婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密
- Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中
- Rain、金泰希寶寶照曝光 「圓眼挺鼻」超級萌！
- Rain金泰希後天到這裡度蜜月 享受2人幸福時光
- 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
- Rain金泰希花3.8萬教堂完婚
- 超閃超甜！Rain金泰希公開甜蜜對視婚禮照
- 背影照曝光！Rain金泰希婚禮只花3.8萬
- Rain金泰希婚禮時地曝光 這些明星受邀觀禮！
推薦新聞