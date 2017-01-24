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不再崩潰惹 舒淇素顏坦然面對「它」

2017/01/24 09:57

舒淇曾因頭上冒出白髮而崩潰。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舒淇雖然年近41歲，不過歲月幾乎沒有在她的臉上留下痕跡，除了容貌依舊，身材也保持得宜，是許多人心目中的女神。她日前在自己在社群網站崩潰PO出白髮照，昨她再次曬素顏照坦然面對白髮竄出。

舒淇日前曾因頭冒白髮而崩潰大喊：「你們別在我頭上跳舞了！！！滾。」昨又在微博分享和名導劉偉強的合照，只見她素顏見客，皮膚保養得宜，面對頭上飄然的白髮也不以為意，呈現最自然的樣貌，更大方表示：「讓你們漸漸的看我老去。」許多粉絲則留言讚賞：「還是很漂亮」、「最沒包袱的女明星」。

舒淇如今坦然面對歲月的流逝。（翻攝自微博）

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