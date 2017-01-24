沒拍婚紗照就結婚 Rain金泰希蜜月回國馬上補拍

Rain（左）與金泰希（右）在19日完成終生大事，目前正在峇里島享受5天4夜的浪漫蜜月之旅中。（翻攝自STARNEWS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕韓流天王Rain與有「南韓第一美女」之稱的女星金泰希，在交往將邁入第5年之時，終於在19日攜手共赴紅毯的另一端，正式結為夫妻，2人僅花費韓幣130萬元（約台幣3.8萬元）的低調簡樸教堂婚禮雖然並未對外公開、現場也只邀請約50名親友參加，不過仍受到外界高度關注，因為他們的婚禮簡單到婚服都根本不是名牌，金泰希的婚紗是親自與造型師一同設計製作的，Rain的西裝甚至還是原本就有的舊衣，高顏值「星」夫妻更是連婚紗照都還沒拍，就直接完成終生大事；不過，現在傳出2人還是會補拍婚紗照的消息，而時間就訂在他們的峇里島蜜月之旅歸國後。

Rain（右）與金泰希（左）19日在嘉會洞教堂舉辦的婚禮，十分低調簡樸。（翻攝自Naver）

根據《世界日報》報導，目前正在峇里島享受5天4夜浪漫蜜月之旅的Rain與金泰希2人，據悉在返國之後，就會著手進行拍攝婚紗照；而先前外傳現在同住在Rain家中的夫妻倆，有打算另外找新房搬出去住，對此，Rain方面的相關人士則澄清並不知道這件事，只不過有聽聞2人目前所居住的清潭洞住宅正在改建當中。不僅如此，所屬社方面也透露：「2人的共通點就是不喜歡各種繁文縟節，根本完全沒有什麼身為『頂級藝人』的自我意識」，像是過去就曾為了想跟一般情侶一樣去看日出，就直接殺去正東津，沒有任何偽裝與準備，而他們在婚後也會繼續時常外出旅行，好好享受甜蜜的婚姻生活與兩人世界。

Rain與金泰希22日現身仁川機場準備搭機去度蜜月時，牽手甜笑的模樣閃瞎眾人。（翻攝自朝鮮體育）