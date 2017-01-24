林志玲爆新歡 粉絲最中意人選還是他
2017/01/24 10:33
言承旭（左）和林志玲（右）情纏14年，外界仍期待他們復合。（合成圖，資料照，記者陳奕全、陳逸寬攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲「第一名模」林志玲是目前演藝圈的黃金剩女，感情狀態一直備受外界關注，不過她出道多年緋聞對象只有馬桶小開邱士楷及言承旭，以及外傳交往4年的設計師蘇點忠，日前被目擊和言承旭出席同場婚禮，被認為似乎有望復合，卻突爆出新對象，秘戀大陸工程公司董事長外甥「Chris」楊仁沛，感情世界再度引起熱烈討論。
林志玲新歡為高富帥ABC「Chris」楊仁沛，為大陸工程公司董事長殷琪的外甥。（翻攝臉書）
據《蘋果日報》報導，林志玲和言承旭情纏14年，分手後多次傳出復合消息，但女方忙於在中國發展事業，言承旭則是個性猶豫不決，讓兩人遲遲無法復合，錯失姻緣。而另一名緋聞對象「馬桶小開」邱士楷，曾有望和林志玲步入禮堂，最終仍不了了之，雖然這次新對象的資料一一曝光，各方面條件都頗為優秀，高富帥又有音樂、藝術品味，不過每次林志玲和言承旭有點互動，粉絲都會特別關注，似乎比起其他對象，言承旭仍是大家期待的人選，畢竟郎才女貌相當登對。
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