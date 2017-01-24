限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

林志玲爆新歡 粉絲最中意人選還是他

2017/01/24 10:33

言承旭（左）和林志玲（右）情纏14年，外界仍期待他們復合。（合成圖，資料照，記者陳奕全、陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲「第一名模」林志玲是目前演藝圈的黃金剩女，感情狀態一直備受外界關注，不過她出道多年緋聞對象只有馬桶小開邱士楷及言承旭，以及外傳交往4年的設計師蘇點忠，日前被目擊和言承旭出席同場婚禮，被認為似乎有望復合，卻突爆出新對象，秘戀大陸工程公司董事長外甥「Chris」楊仁沛，感情世界再度引起熱烈討論。

林志玲新歡為高富帥ABC「Chris」楊仁沛，為大陸工程公司董事長殷琪的外甥。（翻攝臉書）

據《蘋果日報》報導，林志玲和言承旭情纏14年，分手後多次傳出復合消息，但女方忙於在中國發展事業，言承旭則是個性猶豫不決，讓兩人遲遲無法復合，錯失姻緣。而另一名緋聞對象「馬桶小開」邱士楷，曾有望和林志玲步入禮堂，最終仍不了了之，雖然這次新對象的資料一一曝光，各方面條件都頗為優秀，高富帥又有音樂、藝術品味，不過每次林志玲和言承旭有點互動，粉絲都會特別關注，似乎比起其他對象，言承旭仍是大家期待的人選，畢竟郎才女貌相當登對。

相關新聞

推薦新聞
李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
2017/01/24 06:01
周董窩心一句話 江蕙心癢想出走 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
2017/01/24 06:00
李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任 李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任
2017/01/24 07:24
正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友… 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
2017/01/24 07:09
終於！林志玲爆熱戀中 甜認「新朋友」追求ing 終於！林志玲爆熱戀中 甜認「新朋友」追求ing
2017/01/24 06:00
林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福 林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福
2017/01/24 07:15
被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬 被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬
2017/01/24 09:24
只要不是坐他車 江蕙：願意跟周董去天涯海角 只要不是坐他車 江蕙：願意跟周董去天涯海角
2017/01/24 08:40
《大悶鍋》熄燈4年 洪都拉斯尾牙超慘 《大悶鍋》熄燈4年 洪都拉斯尾牙超慘
2017/01/24 08:29
秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長 秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長
2017/01/24 08:03
半百男星再婚又當爸 「擔心早走怕老婆孤單」 半百男星再婚又當爸 「擔心早走怕老婆孤單」
2017/01/24 06:27
顧家已少賺1千萬 李翊君為女兒出國再砸千萬 顧家已少賺1千萬 李翊君為女兒出國再砸千萬
2017/01/24 07:34
林志玲有追求者 田馥甄製作人讚「很登對」 林志玲有追求者 田馥甄製作人讚「很登對」
2017/01/24 07:13
被冠上「賈靜雯舊愛」封號 黃建群：沒辦法，她比較紅 被冠上「賈靜雯舊愛」封號 黃建群：沒辦法，她比較紅
2017/01/24 06:41
深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
2017/01/24 07:26
《天地人》男星腦癌離世 兒子竟15年沒見面 《天地人》男星腦癌離世 兒子竟15年沒見面
2017/01/24 09:43
《正義姊歪了！》江角真紀子爆不倫喊告 閃退演藝圈 《正義姊歪了！》江角真紀子爆不倫喊告 閃退演藝圈
2017/01/24 06:00
網友嗆「動你小孩」 周湯豪爆氣：不弄你我還是人？ 網友嗆「動你小孩」 周湯豪爆氣：不弄你我還是人？
2017/01/24 09:12
Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限 Rain蜜月之旅成護妻狂魔！霸氣守護金泰希無極限
2017/01/24 10:41
就是不給曾國城面子 林俊逸找「他」獻殷情 就是不給曾國城面子 林俊逸找「他」獻殷情
2017/01/24 09:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.