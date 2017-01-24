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被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬

2017/01/24 09:24

李亞萍（左）和老公余天（右）都出道超過15年，2人受邀擔任台北海洋技術學院要職，一個為榮譽主任，一個為副教授。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人李亞萍昨遭爆料受台北海洋技術學院私聘為教授，每周上班9小時就能爽領6萬月薪，甚至動用關係要求校方也聘女兒余筱萍當「博弈教授」，指母女倆聯手搶錢，李亞萍氣到向校方請辭，不願落人口實，並解釋：「董事長邀請我擔任表演藝術專技副教授，1天要教4堂課，我跑2個通告、隨便接個廟會都不只6萬，余筱萍也是學校要找的，是她沒有意願。」

有讀者爆料李亞萍動用關係，要學校也聘女兒余筱萍擔任「博弈教授」。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，挨批上班時數少卻爽領6萬，李亞萍氣炸反駁：「有毛病嗎？以我超過15年的表演經歷和知名度，就算給我6萬塊又怎樣？是不是委屈我了？」她透露當時會答應任教，是想培養後進，感慨：「表演不是靠讀書，現在台灣優秀人才太少，我可以把我實際經驗教給他們。」認為這次身為資深藝人該有的傳承，尤其她身兼藝能工會理事長，不想看著台灣變成文化沙漠，但她為證清白，已向學校表達辭意，而網友則成兩面看法，有部分網友酸：「不知道她有什麼資格當教授。」也有網友表達支持，認為藝人隨便一場活動都10萬、20萬起跳，「6萬就叫爽領，爆料者大概沒出過社會」。

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