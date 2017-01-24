（影音）「這群人」開唱 LIVE重現經典《超瞎翻唱》
2017/01/24 09:42
〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「這群人」由一群戲劇班的素人組成，從YouTube發跡常常拍攝各種搞笑影片，「語錄系列」、「偽電影預告」、「超瞎翻唱」影片都廣受網友好評，直接翻譯的中文歌詞簡單又突兀，讓不少網友笑翻。最近「這群人」在西門河岸舉辦音樂派對，竟然把「超瞎翻唱」搬上現場舞台，讓粉絲們都超驚訝。
「這群人」的「超瞎翻唱」影片在網路上爆紅，在YouTube上有高達800萬人點擊觀看，他們21日登上西門河岸開唱，把「超瞎翻唱」的完整版以LIVE方式呈獻，這支匯集多首超夯西洋歌曲，被這群人填上超有梗卻又不違和的國台語歌詞的眾多翻唱歌，竟然真的可以現場演唱，讓現場許多粉絲直呼：「不可思議。」
相關影片（影片來源臉書、YouTube，如遭移除請見諒）
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