吳怡霈尾牙開高衩 「絕對領域」超迷人
2017/01/24 08:26
〔娛樂頻道／綜合報導〕吳怡霈外型可愛口條清晰，曾當過體育記者、主播，後來常常上通告節目和主持活動，活潑又知性的風格很受網友歡迎。23日她穿著開衩旗袍主持尾牙，氣質爆表獲網友讚賞。
吳怡霈23日搭車至新竹與黃靖倫搭擋主持尾牙，她在臉書PO出當天穿著，只見她一身復古白底配上藍色青花瓷花紋的旗袍，旗袍開衩至大腿3分之一處，大秀白皙美腿，她表示「今天走復古風」，既優雅又性感的打扮，讓粉絲紛紛大讚：「超美的」、「穿旗袍好適合」、「腿也太迷人。」
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