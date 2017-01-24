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吳怡霈尾牙開高衩 「絕對領域」超迷人

2017/01/24 08:26

吳怡霈外型亮眼，吸引超過73萬粉絲關注。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳怡霈外型可愛口條清晰，曾當過體育記者、主播，後來常常上通告節目和主持活動，活潑又知性的風格很受網友歡迎。23日她穿著開衩旗袍主持尾牙，氣質爆表獲網友讚賞。

吳怡霈23日搭車至新竹與黃靖倫搭擋主持尾牙，她在臉書PO出當天穿著，只見她一身復古白底配上藍色青花瓷花紋的旗袍，旗袍開衩至大腿3分之一處，大秀白皙美腿，她表示「今天走復古風」，既優雅又性感的打扮，讓粉絲紛紛大讚：「超美的」、「穿旗袍好適合」、「腿也太迷人。」

吳怡霈與黃靖倫搭擋主持，穿高衩旗袍超迷人。（翻攝自臉書）

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