庭萱深夜進出愛巢 陳柏霖金句好有哲理

陳柏霖（左）與庭萱（右）曖昧5年，始終未對外公開。（合成圖，翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳柏霖2011年在偶像劇《我可能不會愛你》飾演「李大仁」一角，深情暖男形象，擄獲許多少女的心，許多女藝人都曾經是他的緋聞對象。昨天陳柏霖為日本TSUTAYA BOOKSTORE落腳統一時代百貨站台，他與Popu Lady的庭萱間的曖昧之情，再度成為媒體追問的焦點。

陳柏霖與庭萱曖昧長達5年，雖然兩人始終沒有正式公開戀情，但日前卻有媒體拍到，庭萱在午夜進出陳柏霖住宅，對此陳柏霖的經紀人說：「庭萱只是來家裡拿東西。」而昨天的媒體進一步追問陳柏霖，庭萱進出他家一事時，陳柏霖打太極說：「我覺的世界很大，大家應該多看看外面的世界。我覺得拍到雪豹，會比拍到我更難，拍到還可以賣給雜誌社，大家可以多感受大自然。」他也多次強調：「書裡面的世界，比我的個人生活更精彩。」至於會不會跟庭萱私下喝咖啡時，他笑說：「我跟大家都會去喝咖啡。」

TSUTAYA BOOKSTORE落腳統一時代百貨，陳柏霖（中）站台。（TSUTAYA BOOKSTORE提供）