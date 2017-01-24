《大悶鍋》熄燈4年 洪都拉斯尾牙超慘

《全民大悶鍋》播出近10年，有許多忠實觀眾。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕熄燈4年的中天電視台招牌綜藝節目《全民大悶鍋》，儘管節目收掉，仍廣受迴響，每年尾牙都大受歡迎，不過今年景氣持續衰退，加上演藝圈新人輩出，讓不少資深藝人陷入危機。

根據《聯合報》報導，《全民大悶鍋》模仿固定班底，向來都是不少公司尾牙必邀請表演人選，不過今年卻比以往銳減許多，洪都拉斯坦言隨著沒有舞台，尾牙邀約也跟著減少，「去年還有接到2、3場，但今年幾乎都是去朋友的尾牙捧場」，他大嘆：「現在主要是接戲，尾牙應該是『玩很大』那一批年輕人比較多啦，我們已經是資深老藝人，比較無所謂了。」更坦言「我覺得那個舞台不見，其實曝光率就變很少了，觀眾容易忘記你。」透露曾接同一家公司尾牙3年，今年卻被換掉，「這沒辦法，不過我還有演舞台劇，今年也開始接演講，或許以後會轉幕後也說不定」。

《全民大悶鍋》固定班底宏都拉斯，尾牙主持比以往銳減許多。（緯來提供）

此外，許傑輝雖今年主持尾牙場次不受影響，一樣維持在5到6場，不過他坦言廠商都其實都已是老主顧，自嘲表示：「現在不想接那麼多，我知道像山豬、大根都不錯，就讓給年輕人，不要都是我們這些老屁股。」郭子乾今年也接5場，不過日前在林口體育館主持活動的他，竟碰上大停電，摸黑在台上主持達15分鐘，並安撫台下1.8萬名民眾，主持功力一流，臨危不亂。