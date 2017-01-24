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秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長

2017/01/24 08:03

林志玲（左）近日傳出有新對象，男方被起底是高富帥的楊仁沛（右），是大陸工程公司董事長殷琪的外甥。（左：記者潘少棠攝，右：翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一名模林志玲近日默認有新對象，是大陸工程公司董事長殷琪的外甥「Chris」楊仁沛，去年曾被目擊兩人一同現身林志玲的家庭聚會，雙方互動親暱有如熱戀情侶，據悉，林志玲就是在那天將他介紹給家人認識，進度飛快，聚餐結束後，男方主買單並紳士地幫忙提大包小包，先行走出餐廳，林志玲和家人隨後才跟上，雙方似乎刻意保持距離，反而更令人起疑，昨林志玲透過友人招認：「有在追，但目前只是朋友。」

據《蘋果日報》報導，41歲楊仁沛身高188，外型高大帥氣，桃花不斷，相當有異性緣，目前在紐約經營廣告設計公司，工作之餘最愛唱歌也頗具天分，是知名音樂人王治平的學生，和華研唱片有合作，也多次受邀在華人社交場合表演，4年前曾在「麗晶之夜」獻唱，溫柔優雅的嗓音頗有韻味，受封「小費翔」，去年10月林志玲和蔡康永就曾被目擊參加他的私人音樂會，兩人是在當天認識的，大概就是在那時侯戀情開始悄悄萌芽。

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